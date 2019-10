Saatler geri alınacak mı? Yaz saati uygulamasının sona ermesinin ardından Avrupa'da saatler geri alınıyor. Ancak Türkiye'de 2016 yılından bu yana yaz saati uygulaması sabit bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar saatler geri alınacak mı, saat şu anda kaç diye merak ediyor. Enerji Bakanı Dönmez'den de yaz saati uygulamasıyla ilgili önemli açıklamalar geldi.Saatler geri alındı mı, saatler geri alınacak mı? Beklenen açıklama geldi. Türkiye'de 3 yıldan bu yana yaz saati uygulaması tüm yıl devam ederken Avrupa her yıl yaz saati ve kış saati uygulamasını devreye sokuyor. Bu yıl da Avrupa'da bu gece saatler 1 saat geri alınacak ve kış saati uygulamasına geçilecek. Bu nedenle Türkiye'de mobil telefonlarda ve masaüstü bilgisayarlarda saat ayarı otomotik olanların saati de 1 saat geri alınacak.Yaşanan bu kafa karışıklı sebebiyle sabah erken saatte yola koyulan vatandaşlar "Şu an saat kaç?" sorusuna cevap aradı.Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te katıldığı programda yaz saati uygulaması ile ilgili olarak, "2016'da tek saat uygulamasına geçme kararı almıştık. Epey eleştiri konusu olmuştu. Bununla ilgili biz o dönem teknik çalışma da yaptırmıştık. Yıllık 1 milyar TL civarında tasarruf etti Türkiye bu uygulama ile. AB de geçtiğimiz aylarda bir karar aldı ve üye ülkelerin artık tek saate geçme yönünde bir tavsiye kararı aldı." dedi.Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.Öte yandan bazı telefonların saatleri geri alması nedeniyle 'Türkiye'de saat kaç sorusu?' sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı akıllı telefonun azizliğine uğrayarak saatin kaç olduğunu karıştırdı.