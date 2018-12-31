Rektör Çarıkçı’nın Yeni Yıl Mesajı

2018 yılında Batı Akdeniz’in ilham veren bilim ışığı üniversitemizin 26. yaşına ulaşmasının gururunu tüm paydaşlarımız ile birlikte yaşadık. Gerçekleştirdiğimiz bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerle SDÜ’lü olmanın ayrıcalığını tüm Isparta ile paylaştık.



Şimdi gücümüze güç katacağımız, başarılarımızı büyüteceğimiz yeni bir yılı karşılıyoruz. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın sorunlarına çözüm üretmek, SDÜ’de üretilen bilgiyi dağıtmak ve çoğaltmak, dünyayla yarışabilir hale gelmek, yüksek donanımlı öğrenciler yetiştirmek gelecek yıldaki en önemli amaçlarımız olacaktır.



Bu düşüncelerle, 2019 yılının SDÜ ailesine, Isparta’ya ve ülkemize bilimle, kültürle, sanatla dolu mutlu ve sağlıklı günler getirmesini ve hayırlara vesile olmasını dilerim.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü