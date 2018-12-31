ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI YENİ YIL MESAJI



Acı, tatlı hatıralarla bir seneyi daha geride bırakıyoruz. Türk milleti ve insanlık zorluklar içinde geçen bir yılı geride bırakmıştır. 2019’un küslüklerin azaldığı, kavgaların uzlaşmayla sonuçlandığı, Türk Milleti üzerine hesap yapanların hüsrana uğradığı, mutluluk, bereket ve sevinç dalgasının her bir hemşehrimin hanesine yerleştirdiği bir yıl olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere, Ispartalı hemşehrilerimin, büyük Türk milletinin ve dünya insanlığının yeni yılını içtenlikle kutluyorum.