SDÜ BÜLTENİ

Prof. Dr. Cihat Aşkın’a “Toplumsal Katkı Ödülü” Verildi

Türk keman okulunun uluslararası temsilcisi olarak tanınan, Kuzey-Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da resitaller ve konserler veren ülkemizin keman ekolü temsilcisi Prof. Dr. Cihat Aşkın, üniversitemize konuk oldu. Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde hayranları ile buluşan Prof. Dr. Aşkın’a Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “Toplumsal Katkı Ödülü” takdim edildi.Tören öncesinde Prof. Dr. Cihat Aşkın muhteşem keman performansı eşliğinde Akademik Oda Orkestrasınca bir konser verildi. Şefliğini Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Alizade’nin üstlendiği konserde, Tenor Doç. Ömer Türkmenoğlu’nun seslendirdiği eserler beğeni topladı.Konserin ardından “Cihat Aşkın” isimli film izlendi. Filmde kendi cümleleriyle müzisyenliği tanımlayan Prof. Dr. Aşkın, şu ifadelere yer verdi: “Kendi içimdeki fırtınayı yola çıkarak dindiriyorum. Kendimi eski zaman ulaklarına benzetiyorum. Bir mesajı alıp başka bir yere götürüyorum. Geçmiş kültürlerin izini gelecek nesillere taşıyorum gerek sazımla gerek sözümle…”Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin teklifi ve 30 Ekim 2019 tarih ve 52179 sayılı Senato kararını okuyan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, şunları kaydetti: “Bugüne kadar yapmış olduğu pek çok yurt içi ve yurt dışı sanatsal ve bilimsel çalışmaları ile genç nesle rol model olan; ülkemizin Türk Keman okulunun temsilcilerinden ve ulusal-uluslararası düzeyde tanınan Prof. Dr. Cihat Aşkın’a ‘Toplumsal Katkı Ödülü’ verilmesine karar verilmiştir.”Prof. Dr. Saltan, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları(CAKA) isimli proje ile çocukların erken yaşta müzik estetiğiyle tanışmasını sağlayarak Türk keman ekolünün kurumsallaştırılması yönünde önemli adımlar atan Prof. Dr. Cihat Aşkın’a “Toplumsal Katkı Ödülü”nü takdim etti. Ayrıca törende Sanatçı Havva Fırat tarafından hazırlanan “Keman ile Buluşan Minyatürün Öyküsü” isimli eser, Prof. Dr. Cihat Aşkın’a hediye edildi.Duygu ve düşüncelerini aktaran Prof. Dr. Cihat Aşkın da “Bir sanatçının en çok özlem duyduğu şey, toplum tarafından takdir görmesidir. Sanatçı topluma ayna olmak ister. Sanatı sanat yapan olgu; özgün olması, sanatçının dilini yansıtması ve bu dilin toplum tarafından kabul görmesidir. Ben hayatım boyunca sanatçı olarak toplumdan hiç kopmadım. Benim için sanat kendi köşesine çekilip eserler yaratmaktan öte bir şeydir. Sanatı aktarabilmek için toplumun içinde olmalıydım. Halkla birlikte yürümek benim anlayışımdır.” dedi.SDÜ ile bir gönül bağı oluşturduklarını vurgulayan Prof. Dr. Aşkın, “Sayın Rektörümüzle geçtiğimiz senelerde yapılan başarılı çalışmalar neticesinde bir araya gelmiştik. Daha önce de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile konserler verdik bu güzel kentimizde. Isparta sadece ülkemiz açısından değil dünyaya açılan penceresiyle önemli bir şehrimizdir. Bu şehrin kültür ve sanat ürünleriyle de taçlanması, kültür-sanatın dünyaya açılan pencerede öncü rolü üstlenmesi sayesinde layık olacağı yere geleceğini inanıyorum.” diye konuştu.