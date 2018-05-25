Pilini değiştirene Apple'dan 190 TL kredi!

iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul eden Apple, pilini garanti dışı değiştiren kullanıcılara 190 TL'lik bir kredi sunacağını açıkladı.



Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl pil performanslarını iyileştirmek ve aniden kapanmalarını önlemek için iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığını itiraf etmişti. Şirket daha sonra başlattığı pil değişim programı ile kullanıcılara 190 TL'lik indirim yaparak cihazlarının pillerini değiştirme fırsatı sundu.



Apple bu indirimden yararlanamayan kullanıcıları için yeni bir telafi yoluna gittiğini duyurdu. Açıklamaya göre 1 Ocak 2017 ile 28 Aralık 2017 tarihleri arasında iPhone 6 veya üst model cihazlarının pillerini garanti dışı değiştirmiş ve ödeme yapmış kullanıcılara 190 TL'lik bir kredi sunulacağı belirtildi. Bu değişim işleminin Apple Store, Apple Onarım Merkezi veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'nda yapılmış olması gerekiyor.



Apple bu duruma uyan müşterilerine 23 Mayıs 2018 ile 27 Temmuz 2018 krediyi nasıl alacaklarına dair bir e-posta göndereceğini açıkladı. 190 TL'lik bu kredini elektronik para transferi yoluyla veya pil değiştirmek için kullanılan kredi kartına yansıtılacağını ifade eden şirket, bu şartlara uyan ancak e-posta almayan kullanıcıların ise kendileriyle iletişime geçmesi gerektiğini belirtiyor.



Apple garanti kapsamında pil değiştirme işlemi yapan kullanıcıların bu ayrıcalıktan faydalanamayacaklarını açıklarken, iPhone 6 veya üst modeller için 2018 yılının sonuna kadar garanti dışı pil değiştirme işlemlerine yönelik bir fiyat indirimi uygulanacağını da duyurdu.



Donanımhaber