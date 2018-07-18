- Palet ve naylonlardan çıkan yangın markete sıçradı- Isparta’da işyerleri ve apartmanların arasında bulunan boşlukta palet ve naylonların tutuşması sonucu çıkan yangının markete sıçraması sonucu küçük çapta maddi hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, bugün saat 12.30 sıralarında Fatih Mahallesi 156. Cadde üzerinde işyerleri apartmanların bulunduğu boşlukta palet ve naylon parçalarının tutuşması sonucu yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki camların kırılmasıyla birlikte Mustafa Y.’ye ait markete sıçradı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söz konusu yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.Yangında can kaybı yaşanmazken, markette küçük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.İHA