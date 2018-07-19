Isparta'ya rüzgar gülü ile enerji sağlanacak!

Isparta'ya rüzgar gülü ile enerji sağlanacak!
ISPARTA
G.Tarihi: 18.07.2018 22:13
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA GÜNEYKENT'E RÜZGAR GÜLÜ ENERJİ YATIRIMI

Güneykent'e Isparta'nın enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak rüzgar güllleri  kuruluyor.

Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün yaptığı açıklamada;
Fina enerji yatırımının ülkemiz için önemli bir  enerji yatırım olduğunu,Türkiye'nin giderek geliştiğini ve büyüdüğünü söyledi.

Güneykent Belediye Başkanı Gözgün, müjdeyi sosyal medyadan böyle duyurdu

 ''Burası Güneykent, Rüzgar gülleri ile ISPARTA enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak olan FİNA ENERJİ yatırımı ülkemiz için önemli bir enerji yatırımı. Hamdolsun Türkiye büyüyor Türkiye gelişiyor.İşletme Müdürümüz hemşehrim Hüseyin Uysal a ilgi ve alakasından dolayı kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.''
 
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