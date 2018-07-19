Güneykent'e Isparta'nın enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak rüzgar güllleri kuruluyor.Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün yaptığı açıklamada;Fina enerji yatırımının ülkemiz için önemli bir enerji yatırım olduğunu,Türkiye'nin giderek geliştiğini ve büyüdüğünü söyledi.Burası Güneykent, Rüzgar gülleri ile ISPARTA enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak olan FİNA ENERJİ yatırımı ülkemiz için önemli bir enerji yatırımı. Hamdolsun Türkiye büyüyor Türkiye gelişiyor.İşletme Müdürümüz hemşehrim Hüseyin Uysal a ilgi ve alakasından dolayı kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.