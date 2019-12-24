ORKÖY Kredileri İle Orman Köylülerimizi Yerinde Kalkındırıyoruz

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2019 yılı programı kapsamında Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar illerinde süt sığırcılığı, süt koyunculuğu ve saracılık fasıllarında tahsis edilen 6.761.000 TL’lik kredi 57 köyde 301 aileye dağıtıldı.Proje çalışmalarına göre aralık ayı itibariyle Isparta, Eğirdir, Sütçüler, Burdur, Bucak, Gölhisar ve Dinar İşletme Müdürlüklerinde tahsis edilen 6.761.000 TL kredinin %20 si olan 1.752.000 TL hibe ve 5.009.000 TL’si kredi olmak üzere, 2 yıl ödemesiz, sonraki 5 yıl için yılda bir taksitle geri ödenmesi planlanarak vatandaşlarımıza süt sığırcılığı, süt koyunculuğu ve seracılık kredileri dağıtımı yapıldı.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy “Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen orman köylüsünün yerinde kalkındırılması ve ekonomik refahının iyileştirilmesine yönelik orman köylerinde ikamet etmekte olan halkımızın ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak amacıyla verilen ORKÖY krediler sayesinde halkımıza sosyoekonomik destek sağlanarak gelir seviyelerinin yükseltilmesi sağlanıyor” dedi.Isparta OBM