Öngün güven tazeledi

Isparta’nın Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulunda Yusuf Öngün tekrar başkanlığa seçildi.Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurulda Divan Başkanlığını 6. Bölge Birlik Başkanı Ahmet Tural, Başkan Yardımcılığını Eğirdir Esnaf Odası Başkanı Murat Yalkın, Katiplikleri de Ahmet Hamdi Takır ile Ahmet Hakkı Öztekin yaptı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu çalışma raporları oy birliği ile kabul edildi. Konuşmaların ardından gidilen seçimlerde mevcut Başkan Yusuf Öngün ve Hamit Kubilay Barlas’ın yarıştığı başkanlık için seçimlere gidildi.Kongrede, 366 kayıtlı ortaktan 327’si oy kullandı. Yapılan sayım sonucunda 1 oy geçersiz sayılırken, mevcut Başkan Yusuf Öngün 228 oy alarak tekrar başkanlığa seçilirken, Hamit Kubilay Barlas ise 98 oy aldı.ISPARTA (İHA)