ÖNDER ŞEKERLEM AVM'DE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI
Isparta'nı AVM zinciri Önder Şekerleme şubelerinde 2019 yılının ilk indirim kampanyası başladı.
1 Şubat 2019 tarihine kadar surecek kampanyada Önder Şekerleme AVM'nin birçok gıda ürünlerinde enflasyonla topyekün mücadele desteği devam ediyor.
ÖNDER ŞEKERLEME AVM 5.ŞUBESİNİ AÇIYOR
Önder Şekerleme AVM Isparta'da merkez şube,Karaağaç şubesi,Gazi Kemal şubesi,Cuma Pazarı şubesinden sonra 5.şubesini Batıkent mahallesinde Gökkubbe üzerindeki pazar yerine açıyor.
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İŞTE ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ
Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası
Önder Şekerleme AVM 2 : Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü
Önder Şekerleme AVM 3 : Gazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57
Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı