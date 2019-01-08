Isparta'nı AVM zinciri Önder Şekerleme şubelerinde 2019 yılının ilk indirim kampanyası başladı.1 Şubat 2019 tarihine kadar surecek kampanyada Önder Şekerleme AVM'nin birçok gıda ürünlerinde enflasyonla topyekün mücadele desteği devam ediyor.Önder Şekerleme AVM Isparta'da merkez şube,Karaağaç şubesi,Gazi Kemal şubesi,Cuma Pazarı şubesinden sonra 5.şubesini Batıkent mahallesinde Gökkubbe üzerindeki pazar yerine açıyor.Size en yakın Önder Şekerleme AVM şubelerine mutlaka uğrayın! indirimlerden faydalanın!Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkasıÖnder Şekerleme AVM 2 : Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami ÜstüÖnder Şekerleme AVM 3 : Gazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı