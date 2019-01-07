Yapılan araştırmalar sonucunda gelecek yıllarda tedavi imkânlarının artmasına rağmen insanlığın sağlık sorunları ile daha fazla yüzleşmek zorunda kalacağı öngörülüyor. Doğru beslenme bilinci ve sağlıklı hayat, toplumun her kesimi için önemli iken büyüme çağındaki çocuklar için daha büyük önem arz ediyor. Bu bilinçle Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan TÜBİTAK- 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı tarafından ikinci kez desteklenen “Dersimiz: Sağlıklı Hayat II” projesi tamamlandı.Proje kapsamında “Sağlıklı beslenme”, “fiziksel aktivite ve egzersiz”, “kişisel hijyen ve hastalıklar”, “ilk yardım uygulamaları”, “harçlık yönetimi” ve “teknoloji kullanımı”nı içeren 6 konuda ilkokul çağındaki çocuklara eğitim verildi. Çünür TOKİ İlkokulu, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu, Gazi İlkokulu, Gülcü İlkokulu, Ülkü İlkokulu ve Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek sağlıklı beslenmenin, fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapıldı, teknoloji bağımlılığının olumsuz yönlerine dikkat çekildi.Proje kapsamında çocuğun bilgiyi sistemli ve mantıklı bir şekilde işleyebildiği, kendi davranışlarını yönetir hale gelebildiği ve fırsatlara açık olduğu en uygun yaş olan ilkokul 4. sınıf öğrencileri hedef kitle olarak seçildi. Proje ile öğrencilerin, bir öğrenme sürecinden geçirilerek beslenme ve sağlıklı hayat konusunda bilinçlenmesi, akranlarına rol model olabilmesi için sağlıklı hayat konularında bilgisinin artırılması hedeflendi. Yarının toplumunu oluşturacak çocuklarımızın bedensel, toplumsal ve ruhsal sağlıkları ile bu günden ilgilenmek, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun geleceğini hazırlamak demektir. “Dersimiz: Sağlıklı Hayat II” projesinin Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yapılan eğitim çalışmalarının kazanımlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için, sağlıklı beslenme ve sağlıklı hayata ilişkin önümüzdeki dönemde İlimizde gerçekleştirilecek araştırma, eğitim programları ve diğer girişimlere de destek sağlayacağı, yol göstereceği düşünülüyor.Detaylı bilgiye www.dersimizsagliklihayat.com adresinden ulaşabilirsiniz