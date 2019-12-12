Vatandaşların ve öğrencilerin narkotik suçlar ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirilmeyi amaçlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Narkotik Eğitim Tır'ı Isparta’ya gelerek Valilik önünde 2 gün süreyle eğitim verdi.Gerçekleri öğrenin parolasıyla tüm Türkiye’yi gezen ve 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda interaktif bilgiler veren eğitim tırını Vali Ömer Seymenoğlu da ziyaret ederek eğitim faaliyetine katıldı. Öğrencilere eğitim sonrasında edindikleri bilgiler hakkında soru soran Vali Seymenoğlu öğretmenlerden okullarda da pekiştirme eğitimleri yapmalarını istedi.Konusunda uzman narkotik polisleri interaktif dokunmatik ekranlarda, uyuşturucunun insan vücudundaki etkilerini yaşanmış hikâyelerden örneklerle öğrencilere aktarırken, salonun duvarlarında yazan ve bağımlılar tarafından aktarılan gerçek yaşam öyküleri ise öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.Eğitim tırındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu önemli mesajlar verdi. Vali Seymenoğlu, “Bağımlılıkla sadece polisiye tedbirlerle mücadele etmemiz mümkün değil. Elbette devlet yöneticileri olarak, kolluk birimleri olarak birinci önceliğimiz bağımlılıkla mücadele etmek, bunu da layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanında eğitim çalışmaları da bizim için çok önemli, çünkü tırımıza gelen gençlerimize baktığımızda hepsi pırıl pırıl, onları ancak bu tür eğitim çalışmalarıyla bilinçlendirebiliriz. Uyuşturucunun zararlarının neler olduğunu bu tür çalışmalarla gençlerimize gösterebiliriz. Çünkü bağımlılık artık günümüzde sadece gençlerin değil yetişkinlerin de başının belası. Onun için hep beraber bu tür çalışmalara iştirak etmemiz lazım. Uzman polislerimiz, okullarımızdan gelen öğrencilere; uyuşturucunun ne gibi sonuçları olabileceği, nasıl başlanıldığı, uyuşturucudan nasıl kurtulunabileceği konusunda anlatımlarda bulunuyorlar. Benim gençlerimizden isteğim; ‘Ne olur bu tür maddelerden uzak durun.’ Çünkü bir kereyle bir şey olmaz diyerek birçok gencimiz başlıyor. Ancak zaman içerisinde bu alışkanlık yaparak bağımlılığa sebep oluyor. Bu bağımlılığın sonunda tedbirler alınmadığı takdirde ölümle veya fiziksel olarak sakatlıklarla sonuçlanıyor. Bu süreç içerisinde aileler ve yakınları çok zarar görüyor. Benim tavsiyem ‘Ne olur çevrenizde iyi arkadaşlar, iyi dostlar edinin, onlarla bir arada olarak bu tür kötü alışkanlıklardan uzak durun.’ Gençlerimizi bu musibetten uzak tutmak için ailelerin ve kamu görevlerinin bir araya gelerek elbirliği ile büyük bir mücadele içerisine girmelerini temenni ediyorum. Geleceğimiz emanet edeceğimiz bu gençlerimize sağlıklı bir ortam sunabilmek bizlerin görevi. Buna katkı sunan İstanbul Emniyetinden gelen arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum.” dedi.