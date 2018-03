Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Isparta İl Müdürlüğü’ne bağlı Bediüzzaman Said Nursi Yurt Müdürlüğü, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü etkinlikleri kapsamında düzenledikleri program ile İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u andı.Anma etkinlikleri kapsamında şehitler ve Afrin’de mücadele eden Mehmetçik için Kur’an tilaveti sunularak, dualar edildi. Milli Mücadele ruhuna ömrünü fedakarca vakfeden Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81’inci yıldönümünde saygı ve özlemle anıldı.KYK Isparta İl Müdürlüğü’ne bağlı Bediüzzaman Said Nursi Öğrenci Yurdu’nda Akif’e dair her şey düzenlenen etkinlikle ele alındı. Öğrencilere İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşımızı konu alan bir film gösteriminin ardından, şehitler için dualar edildi. Programda konuşan Bediüzzaman Said Nursi Yurt Müdürü Hasan Bingöl, Akif’in dizelerini hatırlatarak, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi.Program şehitlere dua edilmesinin ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile son buldu.ISPARTA (İHA)