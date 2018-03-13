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Isparta Şehirlerarası Terminali

Isparta Şehirlerarası Terminali
ISPARTA
G.Tarihi: 13.03.2018 17:22
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böcüzade

 
  - Başkan Günaydın, terminal inşaatını inceledi   
  - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 200 dönüm arazi üzerine projelendirilen Isparta Şehirlerarası Terminal, AVM, Kırsal Terminal inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.   

 Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 200 dönüm arazi üzerine projelendirilen Isparta Şehirlerarası Terminal, AVM, Kırsal Terminal inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.   
  Taban beton dökümlerinin tamamlandığı inşaat alanında 98 metre yüksekliğine sahip kulenin yapımı da devam ediyor. Beraberinde belediye yetkilileri, mühendisler ve şantiye şefleriyle alanda incelemelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı  Yusuf Ziya Günaydın, projenin gün yüzüne çıkmaya başladığını kaydetti. 

  200 dönüm arazi üzerinde kurulan otogarın formunun ortaya çıktığını dile getiren Günaydın, " İşin zoru bitti, diyebiliriz. 98 metre yüksekliğindeki kulemizin inşaatı devam ediyor. İzmir, Adana ve İstanbul’da büyük demir şantiyeleri de çalışıyor. Türk mimarisinin hanayları, otağları, köşkleri, otağ çadırları şeklinde çalışmalar var. Bahsettiğim şehirlerde bunlar çalışılıyor. Otogar projemiz Türkiye’de, Türk mimarisinin önemsenmesinin en yüksek düşüncesi burada üretilsin diye düşünüldü. O da oldu. Yakın bir tarihte de kuleler, otaklar, cumbalar görünecek. Daha önce de söylemiştim, Isparta’ya 11 yaşında gelmiştim. O zamandan buyana 5 sefer otogar yeri değişti. Ama burası o şehircilik düzenine, sistemine bağlantılarına göre 200 sene de geçse değişmeyecek."diye konuştu. 
  "Kalıcı olacak" 
  Yeni otogarın yüzlerce sene kalıcı olacağını ifade eden Günaydın, "  Maalesef millet olarak önümüzdeki 5 seneyi görmeden çalışmalar yapılıyor, geçmişte de bu böyle oldu. Halen şimdide böyle yapılıyor. Kalıcılığı esas alma açısından burasının çok önemli bir örnek olduğunu kabul edebiliriz. Burası bir yıldız, mirengi, yerleşme ana merkezidir. Nasıl ana merkezidir, yakınında oluşmayan şeyler var düşüncesi akla gelebilir. Biz asırlardan bahsediyoruz, değişmeyecek şekilde bu seneleri söyleyince burası odak noktası oluyor. Bu kadar şehircilikte ileriye yönelik düşünce üretiliyor. Bugün de burada incelemelerde bulunduk. Şantiye şeflerimiz, mühendis arkadaşlarımızla hangi noktadayız şeklinde incelemelerde bulunduk. Burayı bir sene içerisinde bitirmeyi planlamıştık. Planlamamızın ne durumda olduğunu da yerinde gördük. İnşallah Isparta’mıza önemli, güzel çalışma, halkın projesi hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi. 

  ISPARTA (İHA) 

 
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