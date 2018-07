- 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde AK Parti Isparta Milletvekili olarak seçilen Mehmet Uğur Gökgöz, “Sandıktan çıkan ikaz ve eleştirilerini de dikkatle ele almak durumundayız. Milletimizin takdir ve tavsiyesi her şeyin üzerindedir, onu asla tartışmayız. Milletimizin takdir ettiği konularda işimizi yapmaya devam eder, eleştirdiği hususları da dikkate alıp düzeltiriz” dedi.AK Parti Isparta Milletvekili Gökgöz, seçimlerin hemen ardından başlattığı teşekkür ziyaretlerini tamamladı. Milletvekili Gökgöz, TBMM’deki yemin töreni dolayısıyla oluşan zaman darlığından dolayı gidemediği yerler olduğunu, ancak en kısa sürede buraları da ziyaret edeceğini söyledi. İlçelerde teşkilat ve vatandaşlarla bir araya gelen ve son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü Uluborlu ilçesini ziyaret eden Gökgöz, seçimden seçime değil, her zaman vatandaşın içinde olacağını belirtti.Isparta halkının gerek partisine ve gerekse kendisine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Milletvekili Gökgöz, “Ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız için çok önemli bir seçimi daha tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Isparta’da yüzde 58 oranında oy vererek, büyük bir teveccüh göstererek zat-ı aline olan güveninizin tam olduğunu beyan ettiniz. Ayrıca AK Parti Milletvekilleri olarak bizlere de yine en yüksek oyu vererek TBMM’de sizleri temsil etme şerefini layık gördünüz. Sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.“Bizler, seçim döneminde sizlere vermiş olduğumuz sözlerin tamamının takipçisi olacağız” diyerek açıklamalarını sürdüren Gökgöz, “Verdiğimiz her söz bizim şerefimizdir, onurumuzdur ve buna sonuna kadar sahip çıkacağız. Türkiye’nin kalkınması, Türkiye’nin büyümesi, Türkiye’nin demokrasisi, hukuku, refahı, teröre karşı mücadelesi ve Türkiye’nin bekası bizler için hayati öneme sahiptir. Bu konulardaki kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni anayasal sistem içerisinde en güçlü gayreti göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Sandıktan çıkan sonuçlara göre bir değerlendirme yapılarak, gereken mesajmarın alındığını kaydeden Gökgöz şöyle konuştu; “AK Parti kadroları, hem mecliste (yasama), hem yönetimde (yürütme) ülkemize hizmet etmeye devam edecektir. Cumhur İttifakı’nın Türkiye’mizde ve Isparta’mızda büyük bir kabul gördüğü 24 Haziran Seçim sonuçlarından anlaşılmaktadır. Ayrıca, milletimizin milletvekilliği seçiminde oylarımızı kısmen de olsa düşürmesindeki ikaz ve eleştirilerini de dikkatle ele almak durumundayız. Milletimizin takdir ve tavsiyesi her şeyin üzerindedir. Onu asla tartışmayız. Milletimizin takdir ettiği konularda işimizi yapmaya devam eder, eleştirdiği hususları da dikkate alıp düzeltiriz. Seçim sürecinde, gece gündüz demeden bizlerle çalışan ve yoğun çaba sarf eden tüm teşkilat mensuplarımıza, gönüllülerimize ve teveccühleriyle bizleri onurlandıran siz değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”İHA