Başkan Günaydın: “Firma, kurum, kuruluşlar yatma değil üretme peşinde olmalıdır”

Başkan Günaydın: “Firma, kurum, kuruluşlar yatma değil üretme peşinde olmalıdır”
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Isparta Düğün Salonları

  - Başkan Günaydın: “Firma, kurum, kuruluşlar yatma değil üretme peşinde olmalıdır”   
 
 Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, belediyenin kuruluşu olan ve günde 70 bin adet bimsblok üreten ISBAŞ’ta incelemelerde bulunarak, “Firma, kurum, kuruluşlar yatma değil, üretme peşinde olmalıdır. Siyaset kurumlarının da buna önem vermesi lazım” dedi.   
 Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bimsblok fabrikasındaki çalışmaları yerinde inceledi, fabrika Genel Müdürü Ömer Tahir Gürakan’dan bilgiler aldı. Başkan Günaydın, çift vardiya olarak yedi gün çalıştıklarını, günlük 70 bin adet bimsblok ürettiklerini söylerken, üretimin kalite üzerine kurulduğunu aktardı. Günaydın, Ispartalılara ikinci bir fabrikanın müjdesini verirken, kurulacak fabrika ve stok alanı ile ilgili incelemelerde bulundu. 
 
 “Pazar günü çalışarak bir haftalık açığımızı kapatmaya çalışıyoruz” 
  Başkan Günaydın,  “Biz kalite üzerinde duran bir kuruluşuz. Fabrikamızda ebattan, kurutmaya kısacası üretimden, satışa her şeyde kalite üzerinde duruyoruz. İncelemeleri de tam eksiksiz yapıyoruz böyle olunca da tereddütsüz söylüyorum biz kalitede birinciyiz. Türkiye’de depreme dayanıklı en iyi malzeme bizde ve bunu biz yapıyoruz. Şu anda malımızı yetiştiremiyoruz. Geçen aylarda bir hafta arızadan dolayı fabrikamızı çalıştıramadık. Bu açığı kapatabilmek için pazar günü de çalışıyoruz. İnsanlarımızın ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Biz elbette para kazanmak istiyoruz, kazandığımız parayı Isparta’mıza harcıyoruz ama esas meselenin birisi de kalite ile malı istedikleri an verebilmektir. Günde vardiyalı olarak 18 saat çalışılıyor. Pazar günü de 18 saat çalışılıyor. Böylelikle haftanın her günü çalışılıyor ve günlük 70 bin adet bimsblok üretiyoruz. Pazar günü çalışarak bir haftalık açığımızı kapatmaya çalışıyoruz. Malımız yetişmiyor.” 
 
 “Ortadoğu’nun en iyi fabrikasına sahibiz” 
  Günaydın, “Ortadoğu’nun en iyi fabrikasına sahibiz. Bu randuman ve kalitede bizim bir fabrika daha kurmamız gerekiyor. Bunun da hazırlıklarını bilinçli bir şekilde yapıyoruz. Sahada fabrika yerini inceledik. Daha sonraki süreçte hata olmaması gerektiği, stok alanının nasıl genişletilebileceği noktasında keşif yaptık. Yetmeyen malzememizi, kuracağımız ikinci fabrika ile yetirmeye çalışacağız. Bu duruma nasıl geldik? Her ay bizzat gelerek incelemelerde bulunuyorum, arkadaşlarımızla toplantı yapıyoruz. Toplantıda birinci maddemiz de kalite geliyor. Kalitenin üzerine ilave yapmak istiyoruz. Biz bir devlet kuruluşuyuz ve özel sektörün üzerinde çalışıyoruz. Bu prensip, kalite, dürüstlük, marka olmak çok önemlidir. Bunları sağladığınızda devlet de, belediyede, özel sektör de olsan para kazanıyorsunuz. Isparta Belediyemiz devlet ve özel sektörün üzerinde para kazanan, istihdam yaratan, üretken bir belediye. Bu örnektir, başarıdır. İşte hizmet budur. Bu belediyenin vazifesi midir. Belediyenin ana vazifesi olabilir, herkes üretime girecek. Her firma, kurum, kuruluş yatma değil, üretme peşinde olmalıdır. Siyaset kurumlarının da buna önem vermesi lazım. Ben bir muhalefet partili belediye başkanıyım.  Bir fabrika kurmuşum, Türkiye’ye ve dünyaya örnek vermişim. Şimdi sıra ikinci fabrikamıza geldi. Bu çalışmalar milletimize, Isparta’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. 
 
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İHA                     
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