- Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve belediye meclisi üyeleri, 24 Haziran Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında Cumhur İttifakında yer alan AK Parti İl Teşkilatına ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Beraberinde belediye meclisi üyeleri ile birlikte AK Parti İl binasına gelen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İl Başkanı Osman Zabun, birinci sıra milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve üçüncü sıra milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz’e, tebrik ziyaretinde bulundu.Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Genel Başkanımızın arzu ettiği ve Cumhurbaşkanımızla ortak görüşleri gerçekleşti” dedi. Başkan Günaydın, “Tabii ki, bizim de bu konuya uyum teşkil etmemiz gerekiyor. Recep Özel bey Ankara’da görevli, onunla görüşemedik ama değerli 2 vekilimiz burada. Gönülden tebrik ediyorum, gönül birliği, hizmet birliği olsun anlamı da taşıyabileceğine inanıyorum. Vekillerimiz parti olarak da bayramda bizleri ziyaret etmişti. Kendileri parti ve aday olarak yakınlık göstermişlerdi. Bunlar olumlu şeyler, insanların birbirine, sevgi saygı ve bütünlüğünü sağlar. Bu sağlandığında bir gelişim daha doğar. O da halka hizmettir. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olsun” diye konuştuZiyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, “Teşkilatım adına ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Ne olursa Isparta’mız için, Isparta’mız güzel olsun diye istiyoruz. Dünü geride bıraktık, Ispartalı hemşehrilerimiz de büyük bir teveccüh ortaya koydular. Hem Cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde yüksek bir desteği sandığa yansıttılar. İnşallah, bundan sonraki süreç içerisinde ülkemiz yepyeni bir düzlemin, çalışma sürecinin, birlik beraberlik ve kardeşliğin içerisine girecektir. Ziyaretlerinden dolayı başkanımıza ve heyetine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve belediye meclisi üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerimizin memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak bu ülkenin iç ve dış düşmanlarına, tüm terör örgütlerine gereken cevabın sandıkta verildiğini düşünüyorum. Bundan sonra önümüze bakmamız gereken şey, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ülkemizi daha güçlü hale getirecek, dünyada, bölgesinde lider, söz sahibi, İslam dünyasında rol model, sessiz yığınların sesi, mazlumların sesi olan bir ülke haline getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine baktığınızda yerel yönetimlerinde daha da güçleneceği ve hizmet açısından daha aktif ve rol alması gereken bir modele doğru da gidiyoruz. Halkımızın takdiriyle güçlü ve itibarlı bir meclis oluştu. Sayın başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum, işbirliğine her zaman açığız, bundan sonra sürekli beraber yürüyeceğiz” görüşlerinde bulundu.Cumhur İttifakı ile birlikte Isparta’da halkın kendilerine bu görevi tevdi ettiğini söyleyen AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de, “Belediye Başkanımızın şahsında, Isparta Belediyemize, Isparta’mıza ve beldemize, ülkemize hizmet yolunda en iyi hizmetleri yapmak için milletimizin önüne düşeceğiz, belediyemiz ile beraber Isparta’mızı kalkındırmak adına elimizden ne geliyorsa en sonuna kadar bu konuyu kovalayacağız. Yaşanabilir şehirler kisvesinde olan Isparta’mıza inşallah daha güzel hizmetleri hep beraberce kazandıracağız” ifadelerinde bulundu.Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle son buldu.İHA