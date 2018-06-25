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22 yeni proje BAKA ile hayata geçiriliyor

22 yeni proje BAKA ile hayata geçiriliyor
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Isparta Düğün Salonları
22 yeni proje BAKA ile hayata geçiriliyor
BAKA’dan destek almaya hak kazanan Küçük Ölçekli Altyapı ve Yenilebilir Enerji alanlarında 22 proje hayata geçiriliyor

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), toplam 20 milyon TL bütçeli 2018 Yılı Mali Destek Programları’na başvuran projelerin değerlendirme süreci tamamlandı. ‘Küçük Ölçekli Altyapı’ ve ‘Yenilenebilir Enerji’ mali destek programlarına (MDP) toplam 60 proje başvurusu yapıldı. Bağımsız Değerlendiriciler ile Değerlendirme Üst Kurulu’nun değerlendirmeleri ve BAKA Yönetim Kurulu’nun kararıyla Antalya’dan 8, Isparta’dan 8 ve Burdur’dan da 6 olmak üzere toplam 22 proje başarılı bulunarak doğrudan finansman desteği almaya hak kazandı.
 

Isparta, Antalya ve Burdur’un sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak üzere faaliyetlerini sürdüren BAKA’nın 2018 yılı Mali Destek Programları’nın değerlendirme süreci tamamlandı. Doğrudan finansman desteği almaya hak kazanan başarılı 22 projenin sözleşmeleri imzalanmasının ardından Batı Akdeniz’in ihtiyacı olan turizm ile çevre altyapı çalışmaları ve yenilenebilir enerji projeleri hayata geçirilmeye başlandı. Küçük Ölçekli Altyapı MDP’de Antalya’dan 6,  Isparta’dan 4 ve Burdur’dan 2 olmak üzere 12 proje, Yenilenebilir Enerji MDP’de de Antalya’dan 2, Isparta’dan 4 ve Burdur’dan da 4 olmak üzere 10 proje doğrudan finansman desteği alacak.
 

DESTEK VE KATKILARI İÇİN BAKA’YA TEŞEKKÜR
 
BAKA’nın Yenilebilir Enerji Mali Destek Programı’ndan destek almaya hak kazanan 10 projeden biri olan Keçiborlu Belediyesi’nin ‘Keçiborlu Güneş Enerjisi ile Gelişiyor Projesi’nin sözleşmesi; Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci tarafından imzalandı. BAKA’nın Keçiborlu ile Batı Akdeniz’e sağladığı destekler ve katkılar için teşekkür eden Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, Keçiborlu Belediyesi’nin BAKA’nın doğrudan finansman desteğiyle kuracağı 260 kW kapasiteli güneş enerji santral ile belediye hizmet binası, park, bahçe ve sokak aydınlatmaları ile lavanta ve gül bahçelerinin de sulandığı kapalı sulama sistemlerinin enerji ihtiyacının karşılanıp enerji maliyetinin azaltılacağını belirtti.


TARİHİ KERVAN YOLU TURİZMİN HİZMETİNDE
 
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’ndan destek almaya hak kazanan başarılı 12 projeden biri de Antalya Akseki Kaymakamlığı’nın ‘Tarihi Kervan Göç Yolu Restorasyonu ve Alternatif Turizme Kazandırılması Projesi. Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci’nin imzaladığı sözleşme sonrasında uygulanmaya başlanan projede; Belenalan, Bucakalan ve Hüsamettin mahalleleri güzergahındaki tarihi kervan göç yolunun restoresi yapılıp alternatif turizme kazandırılacak. Akseki Belediye Başkanı M. İsmet Uysal’ın da bulunduğu imza töreninde BAKA’ya destekleri için teşekkür eden ve kültürel mirası yeniden canlandırmayı amaçladıklarını belirten Kaymakam Nasır, projenin daha önce BAKA desteğiyle uygulanan tarihi Sarıhacılar Mahallesi ile Akseki arasındaki 3 bin 400 metrelik antik yolun restorasyon projesinin devamı niteliğinde olduğunu hatırlattı. Kaymakam Nasır,  “Burası önemli bir turizm potansiyeline sahip. Amacımız köyü ve antik yolları, bölgenin doğal yürüyüş alanlarını, turizm ve kültürel cazibe merkezi haline getirmek” dedi.

 
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ

BAKA 2018 Mali Destek Programları’ndan Batı Akdeniz Bölgesi’nde üretimi artırıcı, maliyetleri düşürücü, ekonomik kalkınmayı destekleyici, çevre kirliliğini önleyici, bireylerin yaşam standardını ile kalitesini yükseltici ve toplumsal refahı artırıcı altyapıların inşa edilmesi veya iyileştirilmeyi hedeflenen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’ndan destek almaya hak kazanan diğer projeler ve hedefleri ise şöyle:
 

“Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin ‘endüstriyel atık su arıtma tesisinde oluşan, çevre ve insan sağlığını tehdit eden ve çevreyi rahatsız eden kötü kokunun; koku giderme ünitesinin tesis edilmesi ve mevcut havuzların üstlerinin kapatılması gibi teknik altyapı yatırımlarının gerçekleşeceği’ Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Koku Giderme Ünitesi Projesi.

 
Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün ‘Eğirdir ve Kovada göllerinin ekosistemlerinin sürekli olarak analiz edilebilmesi ve korunabilmesi amacıyla; Biyolojik Oksijen İhtiyacı Ölçüm Cihazı, Trinoküler Mikroskop ve Toplam Organik Karbon Cihazı gibi teknik ekipmanların temin ve tesis edilmesi’ hedefiyle uygulayacağı Eğirdir ve Kovada Gölü Evsel ve Zirai Atıkların Tespit Edilmesi ve Kirliliğin Önlenmesi için Politikaların Geliştirilmesi Projesi.

 
Isparta İl Özel İdaresi’nin ‘Davraz Kayak Merkezi’ne 350 kişilik restoran, soyunma odası, duş, emanet alanı, 6 satış alanı, festival meydanı, idari ofis, bebek odası, mescit ve otopark altyapılarının tesis edilmesi ile merkezin etkinliğinin arttırılmasını hedefleyen Davraz Kış Sporları Merkezi Turizm Gelirlerinin Arttırılması ve Altyapı Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi.
 

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ‘Göller Bölgesinde Önkuluçka ve Kuluçka Altyapısının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi Projesi’ ile ‘öğrenciler, mezunlar, çalışanlar ve girişimci adayların yenilikçi fikirlerinin olgunlaştırılması için ihtiyaç duydukları iş planı hazırlama, kamu fonlarına ulaşma ve proje yazma eğitim ve hizmetlerini vermek ve bölgede girişimcilik kültürünü oluşturacak kuluçka merkezi faaliyete geçirilecek.

 
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ‘Alaiye Kültür Yolu - Ortaçağ’ı Yürümek Projesi’nde ‘Alanya ve çevresinde yaklaşık 300 km uzunluğundaki Selçuklu, Osmanlı ve Yörük Türkmen göç/ticaret yollarının küçük ölçekli altyapı faaliyetleriyle Alaiye Kültür Yolu olarak hizmete açılması ve ulusal/uluslararası platformda alternatif turizm destinasyonu olması hedefleniyor.


Kaş Kaymakamlığı’nın bölgedeki firmalara bir e-ticaret platformu oluşturacağı ‘Batı Antalya Turizm Platformu e-Ticaret Destek Projesi’.

 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ‘Antalya’nın tarihi, turistik, kültürel ve hikayelerinin sesli ve görsel olarak akıllı telefon uygulamasıyla aktarılması hedeflenen ‘Antalya Dijital Hafıza Haritası Projesi’.
 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Antalya, Muratpaşa ve Konyaaltı’ndaki akıllı bisiklet sisteminin genişletilmesi ve bu sistemin Konyaaltı sahil projesine entegresiyle daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen ‘Antalya Bisiklet Sistemi (ANTBİS) Projesi.


Burdur Çavdır Belediyesi’nin Atıksu Arıtma Tesisi kurulmasını hedefleyen projesi.


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ‘Kültür Turizminde İleri Teknoloji İle Markalaşma: Kibyra Antik Kenti; Sanal Gerçeklik, Üç Boyutlu Tasarım ve Tanıtım Projesi’.

 
Akdeniz Üniversitesi’nin Batı Akdeniz’de girişimci adaylarının eğitim, çalışma, yatırımcı/mentör görüşmeleri ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanacağı 750 m2'lik alt yapı tesisi yapılacak projesi.
 

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ

‘Batı Akdeniz’de yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, bölgede çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalığın artırılması ve bölgedeki üreticilerin ve kurumların enerji maliyetlerinin azaltılmasını’ hedefleyen BAKA’nın Yenilebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler ve hedefleri ise şöyle:

 
“Isparta Süleyman Demirel OSB’nin projesinde; kurulacak 0,5 MW kapasiteli GES ile OSB’nin enerji maliyetlerinin düşürülüp, işletmelerin karlılıklarının artırılması, GES’in bakım, onarım ve kontrolünü sağlamak için istihdam oluşturulması hedefleniyor.
 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Engelleri Güneşle Aşıyor Projesi’nde 246 kW’lık güneş enerji santrali (GES) kurulacak Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin elektrik ihtiyacı karşılanıp engelli bireylerin eğitimi ve topluma katılımının arttırılacak.

 
Burdur Tefenni Belediyesi, 300 kW GES kuracağı projesiyle elde edilecek enerji; belediyenin taş kırma, beton santrali, asfalt ve akaryakıt tesisleri ile Barutlu Su Otel’in aydınlatması, sulama hizmetlerinde kullanması sağlanacak.

 
Burdur Bucak OSB’nin projesinde; 351 kW kapasiteli GES kurulacak, Organize Sanayi Bölgesi’nin enerji maliyetleri düşürülecek, OSB Endüstri Meslek Lisesi’nin uygulama atölyelerinin yıllık enerji ihtiyacının karşılanıp öğrencilerin uygulamalı eğitim alması sağlanacak.
 

T.C. Burdur İl Özel İdaresi’nin ‘Güneşin Kamu Güvenliği Kapsamında Sosyal Hayata Doğuşu Projesi’nde kurulacak 295 kW kapasiteli GES enerjisiyle köylerindeki sokak aydınlatma giderleri azaltılacak.

 
Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın 206 kW’lık GES kuracağı projesiyle tarımsal giderlerin karşılanıp yenilikçi ve verim arttırıcı yöntemlerin desteklenmesi hedefleniyor:
 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin ‘ALKÜ Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi ve Teknik Eğitim Altyapısı Kurulumu Projesi ile 145 kW kapasiteye GES kurulacak hem enerji ihtiyacı karşılanacak hem de kurulacak eğitim kompleksiyle de lise ve dengi okul öğrencilerine yenilenebilir enerji eğitimi verilecek.

 
Bir başka GES kurulumunu içeren proje de Burdur S.S. Ürkütlü Kasabası Sulama Kooperatifi’nden. Enerji maliyetini düşürecek 300 kW kapasiteli GES santrali kurulacak, enerjinin üreticilerin tarımsal sulama suyu temini ile süt soğutma tesisinde kullanması sağlanacak.
 

Isparta Gelendost S.S. Akdağ Köyü Sulama Kooperatifi’nin ‘Güneşten Süzülen Bereket Projesi’nde de tarımsal sulamada maliyetlerin azaltması ve üreticinin gelirinde artış hedefiyle 300 kW kapasiteli GES hayata geçirilecek.
 

BAKA, kuruluşundan bugüne değin proje teklif çağrıları kapsamında Isparta, Antalya ve Burdur’da 311 projeye 71 milyon 346 bin 110 TL mali destek, 84 projeye 3 milyon 581 bin 931 TL tutarında doğrudan faaliyet desteği, 24 projeye de 227 bin 49 TL tutarında teknik destek sağladı.
 
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