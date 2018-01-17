METEOROLOJİ UYARDI! ISPARTA BURDUR HAVA DURUMU

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

(Bölgemiz Genelinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınanın Etkili Olması Bekleniyor!)

Başlama Zamanı : 17.01.2018 18:00 TSİ

Bitiş Zamanı : 19.01.2018 18:00 TSİ



18.01.2018 Perşembe günü akşam saatlerine kadar;

Isparta, Burdur, Muğla çevrelerinde rüzgârların, Kuzeybatı yönünden,

Antalya ve batı ilçelerinde (Kaş, Kumluca, Finike) Batı ve Kuzeybatı yönlerinden,

Antalya’nın doğu sahil ilçelerinde (Manavgat, Alanya, Gazipaşa) Güneybatı yönlerden,

Akşam saatlerinden itibaren ise Bölge GenelindeKuzeybatı yönlerden kuvvetli,

yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 19.01.2017 Cuma günü de, öğle saatlerine kadar bölgemiz genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bölgemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ