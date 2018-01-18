- Düşen uçakta şehit olan askerlerin cenazeleri alındı- Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düşen askeri uçakta şehit olan 3 askerin cenazeleri helikopterle enkaz bölgesinden alındı.Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı CASA tipi askeri eğitim uçağı, Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde saat 14.30 sıralarında düştü. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112, itfaiye ile askeri ekip ve Kara Kuvvetlerinden helikopter sevk edildi. Uçağın enkazına ulaşan helikopterde görevli askerler, 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni 3 askerin şehit olduğunu belirledi. Uçağın düşme sebebi henüz bilinmezken, enkaz bölgesinde inceleme yapan askeri yetkililer kazada şehit olan Binbaşı Ümit Karamustafa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ile Astsubay Ömer Kadir Arlı'nın cenazesini aldı. Şehitlerin cenazeleri askeri helikopterle Yalvaç Stadı'na getirildi. Burada hazır bekleyen ambulanslarla şehitlerin cenazeleri otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesine götürüldü.ISPARTA (İHA- Şehit Astsubay Ömer Kadir Arlı’nın annesine acılı haber verildiIsparta’nın Yalvaç ilçesinde öğle saatlerinde düşen askeri nakliye uçağında şehit olan Astsubay Ömer Kadir Arlı’nın Kütahya'daki annesine acı haber ulaştı.Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalandıktan sonra Isparta’nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda şehit olan Astsubay Ömer Kadir Arlı’nın annesin yaşadığı Meydan Mahallesi Yazar Sokak’ta bulunan eve acı haber ulaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri ve askeri erkanın zile bastığını gören anne, oğlunun şehit olduğunu anlayarak feryat etti. Anne askeri erkana ‘Neden geldiniz?', 'Ne oldu?’ sorularını sormasına üzerine askeri erkanda bulunan komutanlar ‘Hava anne ziyaretine geldik’ diye cevap verip içeri girdiler. Acılı anne sakinleştirildikten sonra askeri erkan aileye oğullarının şehit olduğu bilgisini verdi.ISPARTA (İHA)