MEHMET İLTER ADAYLIĞINI AÇIKLADI

21 Ocak 2018 Pazar günü yapılacak olan Isparta Madeni İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık seçiminde Esnaf ve Sanatkar arkadaşlarımızın teveccühü ve desteğiyle oda başkanlığına adaylığımı açıklamaktayım.Esnaf ve Sanatkar arkadaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını bilen, bunlara çözüm üretebilecek, esnafımızla iç içe, hep birlikte yönetim anlayışı içerisinde göreve talibiz.Esnaf ve Sanatkar arkadaşlarımızın desteğiyle esnafımızı sadece seçimden seçime hatırlayan değil, iyi ve kötü gününde yalnız bırakmayarak şeffaf, ortak akıl ve gönül birliğiyle sorunlara çözüm üreten yönetim anlayışıyla yola çıkıyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle Isparta Madeni İş Esnaf ve Sanatkarlar odamızın değerli üye arkadaşlarını 21 Ocak 2018 Pazar günü yapılacak olan seçimde oy kullanmaya davet ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum.Saygılarımla.Mehmet İLTERIsparta Madeni İş Esnaf ve Sanatkarlar OdasıBaşkan Adayı