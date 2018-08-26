- Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca Belediyesi, Makedonya’da gerçekleştirilen International Folk Dance Festivali’ne katıldı. Büyükkabaca Belde Belediye Başkanı Ali İhsan Temurçin, Makedonya’da kendi yetiştirdikleri Isparta elmasını dağıttı.Belediye Başkanı Temurçin, “Ecdat yadigarı Makedonya topraklarında International Folk Dance Festivali’nde Türkiye’mizi ve Büyükkabaca’mızı keyifle temsil ettik, bayrağımızı dalgalandırdık. Kabaca elmamızı tüm katılımcılara ikram ettik” dedi.İHA