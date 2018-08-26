- Isparta Valisi Şehmus Günaydın, 9 günlük bayram tatili dönüşünde Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Jandarma Kontrol Noktası’nda sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyararak, ‘Kırmızı Düdük’ projesi kapsamında 9 günlüğüne fahri trafik görevlisi olan çocuklara hediyeler dağıttı.Vali Şehmus Günaydın, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Enis Bilir, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan ile jandarma ve polisler de yer aldı.Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Jandarma Kontrol Noktası’nda durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden Vali Günaydın, sürücüleri bayram dönüşü trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.Bayram dönüşü kazalar yaşanmaması için sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini vurgulayan Vali Günaydın, aşırı hız yapılmamasının altını çizdi. Vali Günaydın, yapılan çalışma esnasında çocuklarla da yakından ilgilendi.İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kırmızı Düdük’ kampanyası kapsamında aileler ve çocuklara, t-shirt, broşür, düdük ve çeşitli hediyeler takdim eden Vali Günaydın ayrıca, ‘İyi yolculuklar’ temennisinde bulundu.Vali Günaydın, yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından “Dönüş yolundaki vatandaşlarımıza aşırı hız ve emniyet kemeri konusunda hatırlatmada bulunduk. Çocuklarımızı fahri trafik görevlisi yaptık” notuyla paylaştı.İHA