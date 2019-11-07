Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak

Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Çalışma başlatıldı: Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak
Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan detaya göre; finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde fiziki belge ve ıslak imza kullanımının azaltılmasına yönelik önemli bir adım atılacak.
2020 yılında hayata geçirilmesi planlanan düzenleme kapsamında banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması öngörülüyor.

ISLAK İMZA ŞARTI KALKIYOR
İlgili kanunda yapılacak değişiklik sonrası, kart çıkaran kuruluşlar ile kart sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmelerde aranan yazılı şekil şartı kaldırılarak, bu sözleşmelerin ıslak imza şartı aranmaksızın uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden yapılabilmesinin önü açılacak
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda yer alan ilgili madde.
Düzenleme ile birlikte kredi kartı çıkarmak için artık vatandaşların banka şubelerine gitmelerine de gerek kalmayacak.

3 YÖNTEM VAR
Mevcutta yer alan uygulamaya göre kredi kartı için 3 farklı kanal üzerinden başvuru yapılabiliyor.
Bunlardan en sık kullanılanı ise birebir başvuru. Banka şubesinde başvuru sonrası düzenlenen sözleşme imzalatıldıktan sonra kredi kartı ya şubeden alınıyor ya da adrese yollanıyor. İnternet ve SMS üzerinden yapılan başvurularda ise sözleşme metni kurye ile getirilip adreste imza alındıktan sonra kart teslimatı gerçekleşiyor.

230 MİLYON ADEDE YAKLAŞMIŞ DURUMDA
Bankalararası Kart Merkezi tarafından yayınlanan son verilere göre ağustos sonu itibarıyla Türkiye’de kullanılan kart adedi 2018 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 11 oranında artış göstererek toplam rakam 227,2 milyona ulaşmış durumda. Bu rakamın 68,2 milyonunu kredi kartı, 159 milyonunu ise banka kartı oluşturuyor.
Öte yandan yazılı şekil ve ıslak imza şartını kaldıran düzenleme sadece kredi kartlarına yönelik de olmayacak.

UZAKTAN İLETİŞİM
Faktoring ve finansman sözleşmelerinde aranan yazılı şekil şartı da kaldırılarak sözleşmelerin ıslak imza şartı aranmaksızın uzaktan iletişim araçları ile yapılabilmesine yönelik adım atılacak.
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'ndaki ilgili madde.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK
Bunun için de finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile finansal kiralama, faktoring ve finansman sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6361 sayılı kanunda değişiklik yapılacak.

YENİ ŞAFAK
 
 
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