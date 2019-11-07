T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu



İsparta İl Jandarma Komutanlığınca; yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde olaylarına karşı icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde; 6 gram esrar, 3 gram eroin, 1 adet captagon hap, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7.65 mm tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Söz konusu ele geçen malzemelere el konulmuş olup, olaya karıştığı tespit edilen İ.Ç. (28), İ.K. (22). M.A. (22), K.G. (23), M.B. (31) ve H.D. (37) isimli toplam 6 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır.İsparta İl J.K.lığı, Uyuşturucu ile Mücadelede mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.