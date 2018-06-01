- Isparta’da yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil, 2 ağaca çarptıktan sonra yan yattı. Ağır hasar alan otomobilin sürücü kazayı yara almadan atlattı.Edinilen bilgiye göre, kaza saat 21.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerindeki servis yolunda meydana geldi. Yunus Emre U. yönetimindeki 34 DK 3868 plakalı otomobil, servis yolunda seyir halinde olduğu esnada yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıktı. İstanbul Caddesi ile servis yolu arasında bulunan banketteki ağaçlara çarpan otomobil, daha sonra yan yatarak durabildi. Kazada şans eseri sürücü yara almadan kurtulmayı başardı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine tedbiren 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücünün gerekli kontrolü yapıldıktan sonra yaralı olmadığı belirlendi. Kazaya karışan otomobil, daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle kurtarıldı.İHA