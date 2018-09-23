IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 2018

IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 2018
ISPARTA
G.Tarihi: 23.09.2018 14:23
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Isparta Düğün Salonları
KONSER VE ETKİNLİKLERLE IYAŞ ŞANSLI İSİMLERİ ÇEKİLİŞLE BELİRLENDİ

Iyaş Bulvar'da Cumartesi günü noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilen çekiliş sonucunda kampanyanın kazananları belirlendi.

IYAŞ'IN BU YILKİ TALİHLİ LİSTESİ!

FIAT EGEA ASIL TALİHLİLER;
368717-Veli Can Yarar
437233-Ümit Aslantürk
281572-Uğur Ölçer
027039-Halil İbrahim Çelik
356960-Hakan Tortop
031748-Ebru Aydın
186356-Murat Palamut
298691-Yasemin Kaya
273303-Hamza Sorkut
251098-

FIAT EGEA YEDEK TALİHLİLER;
412138-Fadime Çeşmebaşı
323140-Mehmet Kadir Özcan
255296-SergenYıldırım
381396-Bayram Çelik
4458280-İclal İn
161577-Ömer Faik Turut
199009-Ali Cengiz
447240-Murat Türel
431068-Habibe Koç
428837-Majgan Zamani

UMRE SEYAHATİ ASIL TALİHLİLER;
356305-Cengiz Korkmaz
032873-Nuran Çimen
220837-Yılmaz Oturak
206985-Aleyna Cengiz
340433-Arife Ülkü Orhan
433771-Musa Sarı
030665-Hümeyra Aktan
559508-Mahmut İlker Kuş
393740-Faik Akgün
325794-Kamil Baykın

UMRE SEYAHATİ YEDEK TALİHLİLER;
020483-Alaattin Gül
217043-Ünal Esen
505787-Ömer Nuri Can
437662-Mustafa Acar
180233-Hülya Öztürk Sağlar
258138-Hakan Harman Kaya
285920-Hasan Kanber
269952-Sevgi Aynacı
458754-Mehmet Ay
567446-Feryan Özkök

VESTEL SMART TV ASIL TALİHLİLER;
362765-Necmiye Şeker
424062-Merve Ursavaş
545142-Lütfiye Dilek Özkaya
489885-Melek Özel
237966-Mestan Kaynak
426462-UğurGöçer
273138-Fatma Celile Çelik
407413-Fahrettin Zeybek
120553-Fahri Çelik
530433-Veli Erdoğan

VESTEL SMART TV YEDEK TALİHLİLER;
434555-Selma Gökkaya
132633-Ramazan Doydu
336126-Hayriye Yasemin Yay Kuşçu
190161-Murat Öztürk
045676-Rabia Baştuğ
419195-Himmet Arslan
342264-Faden Yalvaçlı
563403-Talip Işık
048499-Canan Hümeyra Özdemir
031164-Ali Batmaz

İKBAL TERMAL OTEL ASIL TALİHLİLER;
042006-Uğur Derya
362956-Yalçın Ekinci
079399-Medine Gürçay
190117-FadenTopuz
546499-Çetin Doğan
330925-Ali Rıza Ünal
456639-Nevcihan Keskin
500966-İsmail Gölle
528758-Hanife Serbak
141019-Mesut Ünal

İKBAL TERMAL OTEL YEDEK TALİHLİLER;
334515-Mehmet Baysal
078846-Demet Doğan
158355-Emine Karahisar
086423-Emel Akbulut
339470-Sabit Kökpınar
520706-Murat Ertekin
519681-Nejla Coşkuner
384382-Seval Erdoğan
414357-Murat Uylaş
140567-Tufan Şahin

 
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