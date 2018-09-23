Iyaş Bulvar'da Cumartesi günü noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilen çekiliş sonucunda kampanyanın kazananları belirlendi.368717-Veli Can Yarar437233-Ümit Aslantürk281572-Uğur Ölçer027039-Halil İbrahim Çelik356960-Hakan Tortop031748-Ebru Aydın186356-Murat Palamut298691-Yasemin Kaya273303-Hamza Sorkut251098-412138-Fadime Çeşmebaşı323140-Mehmet Kadir Özcan255296-SergenYıldırım381396-Bayram Çelik4458280-İclal İn161577-Ömer Faik Turut199009-Ali Cengiz447240-Murat Türel431068-Habibe Koç428837-Majgan Zamani356305-Cengiz Korkmaz032873-Nuran Çimen220837-Yılmaz Oturak206985-Aleyna Cengiz340433-Arife Ülkü Orhan433771-Musa Sarı030665-Hümeyra Aktan559508-Mahmut İlker Kuş393740-Faik Akgün325794-Kamil Baykın020483-Alaattin Gül217043-Ünal Esen505787-Ömer Nuri Can437662-Mustafa Acar180233-Hülya Öztürk Sağlar258138-Hakan Harman Kaya285920-Hasan Kanber269952-Sevgi Aynacı458754-Mehmet Ay567446-Feryan Özkök362765-Necmiye Şeker424062-Merve Ursavaş545142-Lütfiye Dilek Özkaya489885-Melek Özel237966-Mestan Kaynak426462-UğurGöçer273138-Fatma Celile Çelik407413-Fahrettin Zeybek120553-Fahri Çelik530433-Veli Erdoğan434555-Selma Gökkaya132633-Ramazan Doydu336126-Hayriye Yasemin Yay Kuşçu190161-Murat Öztürk045676-Rabia Baştuğ419195-Himmet Arslan342264-Faden Yalvaçlı563403-Talip Işık048499-Canan Hümeyra Özdemir031164-Ali Batmaz042006-Uğur Derya362956-Yalçın Ekinci079399-Medine Gürçay190117-FadenTopuz546499-Çetin Doğan330925-Ali Rıza Ünal456639-Nevcihan Keskin500966-İsmail Gölle528758-Hanife Serbak141019-Mesut Ünal334515-Mehmet Baysal078846-Demet Doğan158355-Emine Karahisar086423-Emel Akbulut339470-Sabit Kökpınar520706-Murat Ertekin519681-Nejla Coşkuner384382-Seval Erdoğan414357-Murat Uylaş140567-Tufan Şahin