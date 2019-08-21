ISUBÜ Teknoloji Fakültesi’nden ITSO’ya Teşekkür Ziyareti

Ziyarette, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar ve Genel Sekreteri Nihal İspir hazır bulundu.19 Haziran 2019 tarihinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesince hazırlanan “ 8. Proje Sergisi ”ne ITSO’nun desteklerinden dolayı ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar ve ITSO Genel Sekreteri Nihal İspir ‘e ISUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş Teşekkür Belgesi taktim etti. Teşekkür Belgesini alan ITSO Başkanı Mustafa Tutar da “Isparta Ticaret Sanayi Odası, Üniversite ile sanayi işbirliğine her zaman açık bir kurumdur. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada her iki üniversitemizin başta sanayi projeleri olmak üzere projelerine ve sosyal faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz. Buradan ISUBÜ Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Diler ve Teknoloji Fakültesi Dekanına ziyaretleri ve Teşekkür Belgesi için teşekkür ederim” dedi