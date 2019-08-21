Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı

Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
‘Çevreye verdiğimiz mutluluktan dolayı sevinç duyuyoruz’
 
Isparta Belediyesi Hisar Mahallesi 144 Cadde (Kesikbaş Türbe Karşısı) üzerinde Mürüvvet Bulat’a ait tamamı yolda kalan ve trafik güvenliğini zora sokan 211 metrekarelik müstakil evin yıkımını gerçekleştirdi. Mülk sahipleriyle karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştirilen yıkıma aile bireylerinin tamamı katılırken, ‘Çevreye verdiğimiz mutluluktan dolayı sevinç duyuyoruz’ dediler. Aileye yaklaşımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Başdeğirmen de, “Yaptığımız bu işi mülk sahiplerimiz, vatandaşlarımızla istişare halinde anlaşarak bu şekle getirebilmek önemli” görüşünde bulundu.
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından özellikle trafiğe yönelik önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar arasında yolu daraltan ve trafik güvenliğini zora sokan binaların da karşılıklı mutabakata varılarak gönül rızasıyla gerçekleştirilen yıkım işleri. Bu yıkım çalışmalarından ilki 202 (Devlet Bahçeli) Cadde üzerinde kalan ve yolu daraltan ev olmuştu.
Son olarak yine aile ile yapılan karşılıklı görüşmeler ve uzlaşı ile Hisar Mahallesi 144 Cadde (Kesikbaş Türbe Karşısı) üzerinde Mürüvvet Bulat’a ait tamamı yolda kalan ve trafik güvenliğini zora sokan 211 metrekarelik müstakil evin yıkımı ile devam etti. Yıkılan evin tamamı yol olarak kullanılacak. Kısa sürede yolun daha geniş bir şekilde trafiğe açılması sağlanacak.
Yıkım esnasında yol trafiğe kapatılırken müstakil evin yıkımı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve mülk sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Şehrin devamlı büyüdüğünü ve modernleştiğini aktaran Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yollarımızda kalan bazı yapılar vardı. Daha önce Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde kalan evimizin yıkımını gerçekleştirmiştik. Çayboyu caddesinde de yol üzerinde kalan bir evimiz vardı. Aile ile görüştük kendileri ile istişare ettik. Konuyu anlattık, olumlu ve ılımlı yaklaşımları oldu. Ailemiz ‘Şehrimizin güzelleşmesi için üzerimize düşen ne varsa yaparız, hazırız’ diyerek olumlu yaklaşımda bulundular” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yıkım alanında bulunan ‘Çevreye verdiğimiz mutluluktan dolayı sevinç duyuyoruz’ şeklinde yazılan pankarta da dikkat çekti. Başdeğirmen, genellikle bu tür yıkım olaylarında ‘Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz’ şeklinde yazı yazıldığını hatırlatarak, “Ev sahibi arkadaşlarımız, çevredeki vatandaşlarımız ‘çevreye verdiğimiz mutluluktan dolayı sevinç duyuyoruz’ diyerek buna yaklaştılar. Bu ailenin sözüdür. ‘Biz bu iş için çok mutluyuz’ diyorlar. Mülk sahiplerimiz, vatandaşlarımızla istişare halinde anlaşarak bu şekle getirebilmek önemli. Bu mutluluğu bugün hep beraber yaşıyoruz. Yaptığımız bu işin tüm Isparta’mıza çok güzel olacağı inancındayız. Bu güzel çalışmalarımız devam edecektir. Ailemiz için burada büyük bir anı var. Bu anılar tatlı anı olarak devam edecek inşallah. Kendilerine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum” şeklinde konuştu.
Mülk sahibi Mürüvvet Bulat’ın torunu Adil Karademir de, daha önce buranın yıkımı için teşebbüste bulunulduğunu, aile büyüklerinin vermek istemediğini söyleyerek, “Başkanım sizin buraya ayağımıza kadar gelmeniz, sizin vermiş olduğunuz fikirlerin kafamıza yatması, daha önce önerilen her teklifi sildi. Allah sizlerden de bin kere razı olsun. Biz çevreye vermiş olduğumuz mutluluktan sevinç duyuyoruz. Üzülmedik” dedi.  
Aile büyüklerinden Gülçin Altay da, “Isparta’mızın güzelleşmesini bizde isteriz. Buradan gelip, geçenler bu yol çok güzel oldu desinler, bize yeter” ifadelerinde bulundu.
 
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