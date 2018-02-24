TAZE BALIKLAR DOSTLAR BALIKÇILIK TEZGAHLARINDA
Isparta Dostlar Balıkçılık yine bir çok türde ve lezzette balıklar getirmeye devam ediyor.
Lüfer,Kefal ,Palamut,Somon,istavrit,hamsi ve sazan, hepsi taze hepsi doğal olarak tegahlarda sizleri bekliyor.
Evde balık pişirmek istemeyenlere de özel olarak balık pişirme hizmetide sunuyor.
Ayrıca spot manav konseptiyle balığın yanında yeşillikte alabiliyorsunuz.
Adres : Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi
Telefon : 0 246 218 28 00
İŞTE BU HAFTANIN BALIK MENÜSÜ