TAZE BALIKLAR DOSTLAR BALIKÇILIK TEZGAHLARINDA



Isparta Dostlar Balıkçılık yine bir çok türde ve lezzette balıklar getirmeye devam ediyor.

Lüfer,Kefal ,Palamut,Somon,istavrit,hamsi ve sazan, hepsi taze hepsi doğal olarak tegahlarda sizleri bekliyor.