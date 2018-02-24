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ISPARTA'NIN EN BÜYÜK ÇOCUK VE BEBEK GİYİM MAĞAZASI MİNİÇO AÇILDI

ISPARTA'NIN EN BÜYÜK ÇOCUK VE BEBEK GİYİM MAĞAZASI MİNİÇO AÇILDI
ISPARTA
G.Tarihi: 24.02.2018 18:26
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böcüzade
MİNİÇO'DAN BAYRAM GİBİ AÇILIŞ

Türkiye'nin kurumsal çocuk ve bebek giyim markası Miniço,Isparta'ya 27. şubesini çoşku dolu bir törenle açtı.

Adeta bir bayram havasında geçen açılışa çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta Mehteran ekibinin yeri göğü inleten marşları,palyaçoların çocuklara hediye dağıtması vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Miniço Isparta Şubesinin açılış konuşmasını ITSO Başkanı Sükrü Başdeğirmen yaptı. Ispartamıza hayırlı uğurlu olsun temennilerinde bulundu.


MAĞAZADAKİ ÜRÜN KATAGORİLERİ

Bebek,kız çocuk,erkek çocuk giyim ürünleri,oyuncaklar,çocuklar ve bebekler için araç gereçler ve tekstil ürünlerini Miniço Isparta şubesinde.
Ayrıca mağazada bayanlar için özel bir reyonda mevcut.

Adres:Mimar Sinan caddesi 1738 sokak No:5/1-2 ISPARTA (Yesene Döner Karşısı)

İŞTE MİNİÇO ISPARTA ŞUBESİ AÇILIŞINDAN  KARELER
 
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