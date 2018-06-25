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İşte Isparta’nın 27.Dönem Milletvekilleri

İşte Isparta’nın 27.Dönem Milletvekilleri
ISPARTA
G.Tarihi: 25.06.2018 13:08
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Isparta Düğün Salonları

  - Isparta’nın 27.Dönem Milletvekilleri   
  - Isparta’da CHP milletvekili çıkartamadı oylar, AK Parti ve İYİ Parti’ye gitti   
 
 - Isparta’da 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde oylar 2 partiye dağıldı. 1 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen seçimlerde 3 parti ve 4 milletvekili ile temsil edilen Isparta’da bu kez CHP milletvekili çıkaramayınca oylar AK Parti ve İYİ Parti’ye gitti.   
  24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri’nin tamamlanmasıyla birlikte Isparta’da halk, AK Parti’den 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili adayını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderdi. 
  Kentte kullanılan oyların yüzde 47,8’ini oluşturan AK Parti 3, yüzde 18,4 oranında oy alan İYİ Parti ise 1 milletvekilini TBMM’ye göndermeye hak kazandı. Daha önce kentte 2.parti konumunda olan CHP, yüzde 16,5'lik oy oranıyla bu kez İYİ Parti'nin gerisinde kalarak 3.sıraya geriledi. 
 
  CHP, 1 milletvekili temsil koltuğunu bu kez AK Parti’ye teslim etti 
  Önceki dönemde mecliste 4 sandalyeyle temsil edilen Isparta’da AK Parti’nin 2, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1 ve İYİ Parti’nin 1 milletvekili bulunuyordu. 24 Haziran Genel Seçimleri’nde, bu kez CHP Isparta’daki tek milletvekili temsilini kaybederken, İYİ Parti ise 1 vekille mecliste temsil edilmeye devam etti. Isparta’da CHP’den boşalan 1 vekil koltuğu ise bu kez AK Parti’ye kaydı. 
 
  24 Haziran Seçimleri’nde AK Parti ve İYİ Parti’nin Isparta’dan TBMM’ye gönderdiği isimler 
  AK Parti, Isparta’dan mevcut Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’i 5.kez meclise gönderirken, kurucu il başkanı 22-24 ve 25.Dönem Milletvekili ve Genel Merkez Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel ile önceki dönemlerde il başkanlığı yapan Mehmet Uğur Gökgöz’ü meclise gönderdi. İYİ Parti ise, Ispartalı merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doktoru ve başdanışmanlığını yapan Dr.Aylin Cesur’u ilk kez milletvekili olarak meclise gönderdi. 1 Kasım 2016 seçim sonuçları göre 3 partiye dağılan Isparta’nın temsil sayısı bu kez 2 partiye düştü 
  Öte yandan, 1 Kasım 2016 Milletvekili Genel Seçimleri’nde Isparta TBMM’de AK Parti ile 2, CHP ile 1 ve MHP ile 1 milletvekili ile temsil ediliyordu. Ancak, MHP’den 2 kez milletvekili seçilen Nuri Okutan, yaşanan bir takım sorun ve sıkıntılar nedeniyle daha sonra İYİ Parti’ye geçiş yapmıştı.  İşte, 27.Dönem Isparta Milletvekilleri ve özgeçmişleri: 
 
  AK Parti 
  Süreyya Sadi Bilgiç: 6 Temmuz 1961'de Ankara'da doğdu. Baba adı Mehmet Sadettin, anne adı İsmet'tir. İktisatçı; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat-İşletme-İstatistik bölümlerini bitirdi. Almanya'da Goethe Enstitüsü ve Münih Üniversitesinde Almanca eğitimi aldı. 
  23 yıl yurt içinde ve dışında özel sektörün değişik iş kollarında üst düzey yönetici ve iş sahibi olarak çalıştı. Bilgi işlem ve ileri teknoloji uygulamaları, tekstil ve perakende sektörlerinde görev aldı. 
  23 ve 24. Dönemde Isparta Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Kâtip Üyeliği, 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. Bilgiç, 25 ve 26.Dönemlerde Isparta Milletvekili olarak görev yapmış, ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevine devam etmiştir. İngilizce ve Almanca bilen Bilgiç, evli ve 2 çocuk babasıdır. 
  Recep Özel: 07/01/1969 tarihinde Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Isparta’da tamamladıktan sonra 1990 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Isparta Barosu’nda Avukatlık stajını yaptıktan sonra Ocak 1992 yılında Isparta Merkez’de serbest Avukatlığa başladı, 2002 Kasım ayına kadar serbest Avukat olarak çalıştı. Isparta Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ve Hukuki Araştırmalar Derneği Isparta il Temsilciliği görevlerinde bulundu. 2001 Kasım ayında AK Parti'nin Isparta Kurucu İl Başkanlığı görevine getirildi. 3 Kasım 2002 tarihinde 22. Dönem Isparta Milletvekili olarak seçildi. 2007 Haziran ayına kadar Milletvekilliği yaptı. 2011-2015 yılları arasında ise 24. ve 25. Dönem Isparta Milletvekili olarak tekrar görev yapmıştır. 2016 Haziran ayında AK Partinin Genel Merkez Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilciliği görevine getirilmiştir. Ayrıca 2017 yılından bu yana AK Parti Genel Merkezi'nde Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 
  Mehmet Uğur Gökgöz: 15 Ağustos 1968 yılında Isparta'da doğdu. 1979 yılında Cumhuriyet İlkokulu’nu, 1986 yılında da İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lise son sınıfta babasının ani vefatı dolayısıyla üniversiteye ara vermek zorunda kalarak, ticaretin başına geçti. Hem ticaret hem futbolla ilgilendi. 18 yıl aktif olarak futbol oynadı. 2014 yılında Hükümetin çıkardığı aftan yararlanarak üniversite öğrenimine başladı ve şu anda İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi. 1993 yılında Refah Partisi’nde siyasete başladı. Refah Partisi Isparta Merkez İlçe Teşkilatında çeşitli kademelerde görev aldı. Daha sonra Ak Parti Isparta İl Teşkilat Başkanlığı, 2007 SKM Başkanlığı, 2009 yılında ise Isparta İl Başkanlığı görevi yaptı. 29 Mart 2014 Belediye Seçimlerinde aday adayı oldu. Şu anda ise gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet göstermekte, evli ve 4 evlat babasıdır. 
 
  İyi Parti 
  Aylin Cesur: Eskişehir’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini yine Eskişehir’de tamamladı. Bütün okullarını birincilikle bitirdi. Ayrıca, bu yıllarda kompozisyon, şiir, resim, karikatür ve matematik yarışmalarında Türkiye birincilikleri aldı. 
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından acil müdahale, yoğun bakım doktorluğu ve işyeri hekimliği sertifikaları alarak, Ankara Sevgi Hastanesi’nde Acil ve Yoğun Bakım Sorumlu Doktoru olarak çalıştı. 
  Mecburi Hizmetini Yozgat-Sorgun Gedikhasanlı Sağlık Ocağı ve Ankara Keçiören Aktepe 8 No’lu Ana Çocuk Sağlığı Merkezi ve Ankara Numune Hastanesi VIP ve Özel Kat Sorumlu Doktoru olarak yaptı. 
  1996 yılında Cumhurbaşkanlığı Acil Sağlık Sistemi’ne seçilerek, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Özel Doktor Ekibinde yer aldı. 
  Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevi sırasında Gazi Üniversitesi Biyokimya Anabilimdalı’nda doktorasını tamamlayarak; “Diyabet, tiroid ve DNA ilişkisi“ üzerine tez hazırladı. 
  Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 16 Mayıs 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı görevini tamamlamasıyla, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından, 9. Cumhurbaşkanı Özel Doktoru olarak görevlendirildi. 2004 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nce Kıdemli Doktor Unvanı verildi. 2008 yılına kadar 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Özel Doktorluğu’nun yanı sıra, Özel Kalem Müdürlüğü ve Başdanışmanı olarak görev yaptı ve 2008’in Aralık ayında, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin en genç ve ilk kadın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Unvanı’nı aldı. 
  9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 17 Haziran 2015 tarihinde ebediyete intikaline kadar; sayısız yurt dışı ve yurt içi etkinlik, konferans ve seyahatleri de dahil olmak üzere, geçen 20 sene zarfında kendisine Özel Doktoru ve Başdanışmanı olarak eşlik etti. Ayrıca, tıp doktoru olarak medikal konularda çalışmalarına devam etti ve yurt içi ve yurt dışında tıbbi makale ve kongre bildirileri yayınlandı.  Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak da tıp dışı sosyal konularda seminer ve konferanslar verdi, gazete ve dergilerde makaleleri ve söyleşileri yayınlandı. 
  9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ebediyete intikalinin ardından, Türk Milleti tarafından kendisine “Demirel’in Manevi Kızı” ünvanı verildi. 
  Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Demirel Vakfı Başkanı Sayın Şevket Demirel’in ortak kararı ve isteği ile Güniz Sokak’taki Sayın Demirel’e ait konutun müze yapılması ve arşivinin hazırlanması konusunda görevlendirildi. Halen Güniz Sokak’taki görevine devam etmektedir. Prof. Dr. Mustafa Cesur’la evlidir. İngilizce bilmektedir. 
 
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İHA                      
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