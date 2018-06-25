- Aranan 18 kişi sandık başında yakalandı

- Isparta’da oy kullanmaya giden 18 kişi sandık başında yakalandı



- Isparta’da oy kullanmak için sandık başına giden ve haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 18 kişi, polis güçlerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından seçimde oy kullanmak için sandığa giden il merkezinde 12, Yalvaç - Şarkikaraağaç - Sütçüler - Gelendost ve Yenişarbademli ilçelerinde ise 6 kişi olmak üzere, toplam 18 aranan şahıs yakalandı.



19 ayrı dosya ile aranan 18 kişi yakalandı

Polisin 24 Haziran seçim günü asayiş yönünden yaptığı çalışmalarda, il merkezinde 1 kişi ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, 1 kişi ‘Bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’, 1 kişi ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, 1 kişi ‘Hakaret’, 1 kişi ‘Sesli ve yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’, 3 kişi ‘Basit yaralama’, 2 kişi ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’, 1 kişi ‘Kumar oynanması için yer temini’, 1 kişi ‘Borçlunun ödeme şartını ihlal’ suçlarından yakayı ele verdi.

İlçelerden Yalvaç’ta 1 kişi ‘Nafaka hükümlerini ödememek’, 1 kişi ‘Borçlunun ödeme şartını ihlal’, 1 kişi ‘Basit yaralama’ suçlarından, Şarikaraağaç’ta 1 kişi ‘Nafaka hükümlerini ödememek’ suçundan, Sütçüler’de 1 kişi 2 dosya halindeki ‘Tehdit ve Basit Yaralama’ suçlarından ve Yenişarbademli’de ise ‘Mühür bozma’ suçundan olmak üzere, 7 dosyadan aranan toplam 6 kişi yakalandı.

Isparta il genelinde 19 farklı dosya ve suçtan aranan 18 kişi, sandık başına gittiklerinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak adli makamlara sevk edildi.



İHA

