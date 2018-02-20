İşsizlik maaşında yüzde 80 sınırı

İşsizlik maaşına 1 Ocak itibarıyla zam yapıldı. Buna göre en düşük işsizlik maaşı damga vergisi düşüldükten sonra 805.63 liraya en yüksek işsizlik maaşı da yükseldi. İşsizlik maaşı ne kadar, işsizlik maaşına nasıl başvurulur?

2018 yılında işsiz kalan bir çalışanın 10 ayda alacağı para maksimum 16 bin 232 lira olacak. Sigortalı olarak çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlikmaaşı alabiliyorlar.

3 YILDA EN AZ 600 GÜN

Maaş için işsiz kalmadan önceki 120 gün aralıksız sigorta priminin ödenmiş olması şart. Ayrıca, işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. En az 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay, 1080 gün prim ödeyene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor.

İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. Bu süreyi geçirmemek hak ettiğiniz parayı tam olarak almanız demek. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz alacağınız para o kadar azalacak. İşsizlik maaşı alırken, devlet destekli sağlık hizmeti alınabiliyor. ‘iskur.gov.tr’ adresinden de başvuru yapılabilir. Bunlara ek olarak e- Devlet üzerinden de başvuru talebi iletilebiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞINDA YÜZDE 80 SINIRI

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları (brüt maaşı) dikkate alınıyor. Maaş aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini (1623 lirayı) geçemiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ DURUMDA KESİLİR?

İşkur tarafından teklif edilen bir işi, haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin işsizlik maaşı kesilir. İşsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin maaşı kesilir. İşsizlik maaşı alırken emekli maaşı almaya başlayanların maaşı kesilir.

İŞSİZLİK MAAŞINDA HESAP NASIL YAPILIR?

Son 4 ayda maaşı değişmeyen ve her ay 3000 lira brüt ücret alan bir işçi, son 3 yılda 600-899 gün arasında prim ödemesi varsa 6 ay boyunca ayda 1190 lira işsizlik maaşı alır. Aynı primle asgari ücretliye ödenecek işsizlik maaşı 805 lira. 4000 lira brüt ücreti olup da son 3 yılda 1080 gün primi olan işsize ise 10 ay boyunca 1587 lira yani toplam 15 bin 878 lira ödeme yapılır.