Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Yeni Çünür’de gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını inceledi.Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce Yeni Çünür Mahallesinde yağmur suyu hattını rahatlatmak amacıyla ana bypass hattı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Yeni Çünür ile Yeni Otogar arasında mahallemizde bir bütünlük içerisinde çalışmalar yapılıyor. İstanbul ana yolu ile Yeni Çünür altına kadar yağmur suyu ana hattı döşüyoruz. Uzun zamanlı çalışma neticesinde mevcut Çünür Mahallesi, Yeni Çünür ve Otogar büyük bir kapsam oluyor. Bu son çalışmalar. Otogar çalışmasında da az bir yerimiz kaldı” dedi.Günaydın, “Yağmur suyu projesinin ne kadar önemli olduğunu ve şehirlerde ciddi seller bastığını, araçları sürüklediğini her yerde görüyoruz. Biz bu olumsuzlukları önlemek için büyük uğraş veriyoruz. Şehircilikte medeniyet altyapı ile başlar. Bizde bu medeniyetin başlangıcını kurduk, şehrimizde uyguladık. Hiçbir yer fark etmiyor, tüm şehrimizin tamamında yağmur suyu altyapısı yapılmıştır. 12 bin adette dağıtılmış ızgara vardır ve suyun debisini artırmadan yer altına çekiyoruz. Şehrin en uzak mahallesini de merkezini de bir bütün olarak yaptığımızı söylemiştim. Yeni Çünür’de de son aşamaya geldik. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.ISPARTA (İHA)