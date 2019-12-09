Başkan Şükrü Başdeğirmen açıkladı: Yeni BELEDİYE BİNASI Müjdesi



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mevcut binanın 40 yıl öncesi imkanlara göre yapıldığını belirterek; “Gelecek 100 yılda hizmet verece modern bir Belediye Binası yapacağız” dedi.



Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantıları önceki gün yapılan son toplantı ile tamamlandı. Meclis Salonunda Belediye ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.



BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’DEN MÜJDE GELDİ

Toplantıda, gerek toplantıya izlemeye gelen öğrencilere yer bulunmakta zorluk yaşanması gerek basın mensuplarının bulunduğu yerin yetersiz hale gelmesi üzerine Başkan Başdeğirmen; “Evet, Belediye Meclis Toplantımızın yetersiz hale geldiğini görüyorum. Bu sadece burada olmuyor. Binadaki hizmet noktalarımızda da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Artık, Isparta’ya yeni bir Belediye Hizmet Binası gerekiyor. Bu bina 40 yıl önceki şartlara ve imkanlara göre yapılmış. Biz, önümüzdeki 100 yıla hitap edecek yepyeni ve modern bir hizmet binası yapacağız” dedi.



MECLİS ÜYELERİ SEVİNÇLE KARŞILADI

Belediye ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in bu açıklaması Meclis üyeleri tarafından sevinçle ve takdirle karşılandı.





HABER: Yunus ÖZLER





