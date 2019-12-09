İmar barışı ödemeleri için son 3 hafta

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi 1 Temmuz'da uzatılmıştı.



İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresinin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin söz konusu bedeli 31 Aralık'a kadar yatırması gerekiyor.



Söz konusu sürenin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar başvuruyu yapması gerekiyor.