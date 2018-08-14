Ekoturizmde yeni ürün; üzüm hasadı

Isparta ve Burdur Valiliklerinin öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) sektörün ilgili paydaşlarıyla birlikte sürdürdüğü kırsal turizm çalışmalarında yeni bir ürün daha katılıyor. Gül, kiraz çiçeği, kiraz, zambak ve lavantanın ardından yabancı turlar şimdi de üzüm hasadı yapabilmek amacıyla Isparta’nın Güneykent Beldesi’ne gelmeye başladı. Özellikle Çin, Tayvan gibi Uzakdoğulu turistlere yönelik tur programlarına üzüm hasadı da dahil edildi. Güneykent Belediyesi’nin organizasyonu ile son iki haftada tur otobüsleriyle 700’e yakın Çinli turist, Güneykent’e gelip bağdan üzüm topladı, gezi römorkuyla köyü geziyor, yemeğin ardından beldeden ayrılıyor.

Kültür ve yerel yaşam motiflerine karşı ilgili olan Uzakdoğulu turistler, üzüm toplamak için de gelmeye başladı. Gül turizmde önemli merkezlerden Güneykent’e gelen Çinli turistler, ücret ödeyerek hem bağdan topladıkları üzümün ve bahçedeki kelek, salatalık, domates gibi ürünlerin tadına bakıyor, hem de bol bol fotoğraf çekiliyor. Yaklaşık 1 ay sürecek üzüm hasadı süresince gelmesi beklenen turistleri bağında ağırlayan üretici Yasin Çubukçu, “Yıllar önce gül turizmiyle başladık turizm işletmeciliğine. Giderek her yıl daha çok turist çekmeye başladı Güneykentimiz. Gül turizminde 30-40 bin turist ağırladık. Şimdi de bağ turizmi gerçekleşiyor. Şimdiye kadar üzüm toplamak için 700’e yakın turist geldi. Üzüm topluyorlar, traktörle köy turu yapıp, kahvaltı ya da yemek yiyorlar” dedi.

Üzüm ile diğer meyvelerin tadına baktıktan sonra yorgunluğunun kalmadığını ifade eden gruba başkanlık yapan Çinli bayan turist, “Güneykent’i çok beğendim. Üzüm erik gibi taze meyveler yedim. Yorgundum, buraya gelince kendimi rahat htim. Tur programına eklendiği için memnun olduk. Buraya çok Çinli gruplar geliyor. Buradaki tesislerin gelişmesi gerekiyor, oturulabilecek yerler az. Geliştirirsek daha güzel olur” diye konuştu.

Hayatında ilk defa Göller Bölgesi’nde Güneykent’e geldiğini ve çok beğendiğini ifade eden Çinli grubun rehberi İzzet Kocabıyık ise şöyle konuştu;