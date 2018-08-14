BASIN AÇIKLAMASI





İlimiz merkez ve ilçelerindeki ortaokullarımızdan 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında mezun olan öğrencilerimizin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme süreci devam etmektedir.



İlk yerleşmede, 4250 öğrencimiz ortaöğretim kurumlarına yerleşmiş, 637 öğrencimiz için ise ortaöğretim kurumlarına yerleşme sürecinin devam edeceği ve Isparta’da hiçbir öğrencimizin açıkta kalmayacağını, velilerimizin tedirgin olmalarına gerek olmadığını daha önceki açıklamalarımızda ifade etmiştik.



Bu bağlamda; Bakanlığımızın almış olduğu ek tedbirler neticesinde dün açıklanan 1. Nakil ve Yerleştirme döneminde ilimiz genelindeki 5286 öğrencimizden 5060’ının ortaöğretim kurumlarına yerleştiğini görüyoruz.



İl merkezinde 151, ilçelerimizde 75 olmak üzere toplam 226 öğrencimiz ise;

13-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında Yerleştirmeye Esas 2. Nakil,

27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Yerleştirmeye Esas 3. Nakil,

03-06 Eylül 2018 tarihleri arasında Yerleştirmeye Esas 4. Nakil başvurusunda bulunduğu takdirde ortaöğretim kurumlarımıza yerleştirilecektir.



Ayrıca, ilimizdeki tüm okul türlerinde toplam 2357 boş kontenjanımız bulunmaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







Dr. Ahmet YILDIRIM

İl Milli Eğitim Müdürü