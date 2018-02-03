Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Bingöl’den görevli olarak gittiği Kilis’in Süngütepe’de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın Isparta’daki baba evine ateş düştü.Aslen Eğirdir ilçesi Sarıidris Kasabası nüfusuna kayıtlı olan ve evleri Isparta kent merkezindeki Batıkent Mahallesi’nde bulunan Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın şehit düştüğü haberi ailesine bildirildi. Acı haberi Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve askeri yetkililer aileye bildirdi. Şehit evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.Ispartalı Uzman Çavuş’un şehit düşüğünü haber alan Isparta protokolü ve çok sayıda vatandaş da şehit evine gitti. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da şehidin babası Hilmi ve annesi Emine Yılmaz’a taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Şehit evi önünde ayrıca Isparta Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.Öte yandan, bekar olan Şehit Ali Yılmaz'ın 2015 yılında Bingöl'de göreve başladığı öğrenildi.ISPARTA (İHA)