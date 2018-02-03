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ISPARTA TÜRKER AVM'DE ŞOK İNDİRİM! SÜPER FIRSAT!

ISPARTA TÜRKER AVM'DE ŞOK İNDİRİM! SÜPER FIRSAT!
ISPARTA 0
böcüzade
 

ISPARTA TÜRKER AVM'DEN İNDİRİM

Türker Alışveriş Merkezlerinde indirimler devam ediyor...

Isparta'nın AVM zinciri TÜRKER'de haftalık indirimler devam ediyor...

Haftalık indirim 25 Şubat'a kadar sürecek acele edin! Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz sevis imkanıda Türker AVM'de...

İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube:Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28   Telefon: 0246 232 40 46 
Şube1: Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3   Telefon: 0246 232 40 36
Şube2:Ayazmana Mahallesi  237 Cadde  Park Su Evleri NO:3-4   Telefon:0246 242 88 01
Şube3:Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A   Telefon:0532 503 01 14


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