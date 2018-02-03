ISPARTA TÜRKER AVM'DEN İNDİRİM

Türker Alışveriş Merkezlerinde indirimler devam ediyor...

Isparta'nın AVM zinciri TÜRKER'de haftalık indirimler devam ediyor...



Haftalık indirim 25 Şubat'a kadar sürecek acele edin! Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz sevis imkanıda Türker AVM'de...

İŞTE

TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube:

Davraz Mahallesi

136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46

Şube1: Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36

Şube2:

Ayazmana Mahalles

i 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon: 0246 242 88 01

Şube3:

Hızırbey Mahallesi