ISPARTA'YA REKOR DÜZEYDE DESTEK!

KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, 2017 yılında Isparta’da yapılan destek ödemelerinin 20 Milyon TL’yi geçtiğini ifade ederek, bunun rekor düzeyinde bir ödeme olduğunu vurguladı. Yıldırım, 2017’de sıfır faizli kredi desteği kapsamında 2 bin 378 işletmenin kullandığı 56 milyon lira kredinin 13 milyon liralık faizinin KOSGEB tarafından karşılandığını söyledi.



KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, 2017 yılında Isparta’ya sağlanan destek miktarları hakkında bilgi verdi. Geçen yıl Isparta’da toplamda 20 milyon lira üzerinde destek ödemesi yapıldığını ifade eden Yıldırım, İlimiz için bunun bir rekor olduğunu söyledi.



13 MİLYON LİRA KREDİ FAİZ DESTEĞİ VERİLDİ

2017 yılı sıfır faizli kredi desteği kapsamında Isparta’da 56 milyon lira kredi kullanıldığını ifade eden KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, “Bu kredinin 13 milyon lirasını KOSGEB faiz desteği olarak karşıladı. Bu destekten önemli miktarda esnafımız yararlandı. 2 bin 378 işletmenin büyük bir kısmı esnaf. Ayrıca makine teçhizat kredisi kullanan işletmelere de 6 milyon liralık kredi için 1,5 milyon liralık faiz destek sağlanmış oldu” dedi.



394 FİRMAYA 6 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI

Diğer destek ödemeleri hakkında bilgi veren Yıldırım, şunları söyledi: “Genel Destek, Ar-Ge İnovasyon, Kobi Gel, Girişimcilik Destek Programları kapsamında toplam 394 firmaya 6 milyon liranın üzerinde destek ödemesi yapıldı.



YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ VERDİĞİMİZ İŞLETMECİ SAYISI 400’Ü GEÇTİ

Isparta’da yeni girişimci desteği verdiğimiz işletmeci sayısı 400’ü geçti. Şuanda girişimcilere 50 bin lira hibe 100 bin lira geri ödemeli faizsiz destek veriyoruz. Girişimcilik destek programı kapsamında 2017 yılında 2 milyon 847 bin lira destek sağlanmış durumda. Bu rakamın 2018 yılında daha da artacağını düşünüyoruz.



TOPLAM DESTEK MİKTARI 20 MİLYON LİRAYI GEÇTİ

2017 yılında yaptığımız destek ödemesi 20 milyon lirayı geçmiş oldu. Bu rekor düzeyinde bir ödeme.”