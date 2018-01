ISPARTA VALİLİĞİ’NDEN “ SICAK BİR EL” PROJESİ

Isparta Valiliği tarafından uygulamaya konan “Sıcak Bir El” projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce (SYDV) hazırlanan yemekler dağıtıma çıktı.SYDV Aşevi tarafından haftanın her günü ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yemekler çeşitli dağıtım noktalarından temin ediliyordu.Ancak hazırlanan yemekleri temin etmeye gücü olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç ihtiyaç sahipleri için Isparta Valiliği tarafından alınan hizmet aracıyla yemekler ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılacak.İlk kez uygulamaya konulan hizmeti Vali Şehmus Günaydın yerinde denetledi. SYDV Müdürlüğünde hazırlanan yemekleri ve aracı inceleyen Vali Günaydın projeden duyduğu memnuniyeti aktardı.Proje kapsamında Devletin sıcak elini uzatarak 51 aileye hizmet verileceğini aktaran Vali Günaydın, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemeklerin bizzat görevliler tarafından teslim edileceğini söyledi.Vali Günaydın “Isparta’da her gün 32 noktada 1300 vatandaşımıza yemek dağıtımı yapıyoruz. Bundan sonra da hasta ve bakıma muhtaç olan vatandaşlarımızın yemeklerini görevlilerimiz evlerine teslim edecekler. Bu durumda olan vatandaşlarımızın artık dağıtım noktalarına gitmelerine gerek kalmayacak. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları hizmetleri ayaklarına kadar götüreceğiz” dedi.