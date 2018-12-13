ISPART'NIN EN KÖKLÜ ZEYTİN FİRMASI

DOĞAL KAHVALTILIK GURUBU

SIZMA ZEYTİNYAĞI

Hasan BÜYÜKKOLANCI







































Közlenmiş Zeytin Isparta'da Kolancı Şarküteri'de



















Közlenmiş Zeytin Isparta'da Kolancı Şarküteri'de

Dededen toruna devam eden zeytinciliğin dışıında Kolancı Şarküteri, yurdumuzun en büyük zenginliği olan doğal tatlarımızı organik yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen doğal katkısız süt ürünlerini,Isparta çarşı şubesinde satışa sunuyor.Kolancı şarküteri'nin kahvaltılık gurubunda ise doğal reçeller,bal, köy tereyağı, yoğurt,yumurta ,keçi peyniri gibi sağlıklı ömrün vazgeçilmezi ürünler de yeralıyor.Gemlik, Edremit ,Milas ve Aydın'dan ilimizden Isparta'ya gelen naturel olan sızma zeytinyağları çiğ tüketildiği gibi yemeklerde de rahatlıkla kullanılabilmektedir.Kültür sineması yanı No:60532 676 76 31