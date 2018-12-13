ISPART'NIN EN KÖKLÜ ZEYTİN FİRMASI
Dededen toruna devam eden zeytinciliğin dışıında Kolancı Şarküteri, yurdumuzun en büyük zenginliği olan doğal tatlarımızı organik yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen doğal katkısız süt ürünlerini,Isparta çarşı şubesinde satışa sunuyor.
DOĞAL KAHVALTILIK GURUBU
Kolancı şarküteri'nin kahvaltılık gurubunda ise doğal reçeller,bal, köy tereyağı, yoğurt,yumurta ,keçi peyniri gibi sağlıklı ömrün vazgeçilmezi ürünler de yeralıyor.
SIZMA ZEYTİNYAĞI
Gemlik, Edremit ,Milas ve Aydın'dan ilimizden Isparta'ya gelen naturel olan sızma zeytinyağları çiğ tüketildiği gibi yemeklerde de rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Hasan BÜYÜKKOLANCI
0532 676 76 31