- Yasadışı silah satıcılarına jandarma operasyonu

- Ruhsatlı tabancalarını ‘kayboldu, çalındı’ bahaneleriyle yasa dışı olarak satan şahıslara jandarma baskını

Isparta’da üzerlerine kayıtlı ruhsatlı silahların kayıp veya çalındığını beyanla müracaatta bulunarak, yasa dışı olarak ticaret yaptığı belirlenen şahıslara jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyü ile Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesiyle eş zamanlı yapılan baskın ve aramalarda, kayıp beyanı verilen 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve ona ait mermiler, 2 adet av tüfeği, 1 adet muşta ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.Konuyla ilgili suç aletlerine el konulurken, şahıslar hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.İHA