Gezici Kütüphane Okuma Yolculuğunda…

Kütüphanelerin vatandaşların yaşamlarının doğal bir parçası haline gelmesi için ve kütüphanelerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımızca bedensel engel, yaşlılık, sağlık durumlarının uygun olmaması veya yaşanılan yerin kütüphanelere uzak olması gibi nedenlerle yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlarımıza modern kütüphanecilik anlayışına uygun gezici kütüphane araçlarıyla hizmet götürülmektedir.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilimiz için satın alınan Gezici Kütüphane Aracı 14 Haziran 2016 tarihinde Kütüphanemize teslim edilmiş, 26 Eylül 2016 tarihinde hizmete sunulmuştur.Gezici kütüphane teknik açıdan son derece donanımlı olup estetik iç mekânlara sahip, her tür iklim koşulunda kullanılabilen araçlardır. Gezici kütüphanede güncel koleksiyonların yanında, süreli yayınlar, çocuklar için kitaplar bulunmaktadır. Eğitici ve öğretici amaçlar için LCD televizyon ve video oynatıcı, 6 adet internet bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayar, okurlar için tasarlanmış oturma grubu bulunmaktadır.26 Eylül 2016 tarihinde hizmete başlayan Gezici Kütüphanemiz 10 Kasaba, 4 Mahalle olmak üzere toplam 63 durağa ulaşmaktadır.Toplumda okuma alışkanlığını geliştirmek ve yaşam boyu eğitime katkıda bulunmak için gezici kütüphanelerimiz bulunduğu yerlerden uzakta yaşayan vatandaşlara hizmet götürüyor. Bu kapsamda dönem boyunca Gezici Kütüphane den en çok kitap okuyan Sav İlkokul Öğrencileri ve Ortaokul Öğrencilerine ödülleri Sayın Valimiz tarafından verilecektir.Gezici kütüphaneler bugün olduğu gibi gelecekte de halk kütüphanelerinin kuruluş felsefesi doğrultusunda, toplumun gelişmesine yardımcı olarak toplumsal kalkınmaya katkı sunacak en önemli araçlar olmaya devam edecek…Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü