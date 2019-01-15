METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA’DA FIRTINA)



Yapılan değerlendirmelere göre; l5.0ı.20l9 Salı günu sabah saatlerinden itibaren Isparta ili genelinde rüzgarın güney yönlerden kuwetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



15,01.2019 Salı gece saatterinde yönünün kuzeybatıya dönmesi beklenen fırtınanın hızının zaman zaman 100 km/saatin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın 16,01,2019 Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ









