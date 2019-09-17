isparta balik ekmek

ISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİ

Isparta'da hem kaliteli hemde uygun fiyatlı boya Fawori, Filli Boya ,Bianca,Tempo boyaları, Isparta Bayisi Dural inşaat Yapı Malzemelerinde....Kaliteyi ucuza alın...

ISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİ
ISPARTA
G.Tarihi: 16.09.2019 23:16
0
Isparta Düğün Salonları
BİNLERCE RENK SEÇENEĞİ İLE BOYALARINIZ DURAL YAPI MALZEMELERİNDE
Isparta'nın inşaat,yapı, izolasyon ve mantolama firması Dural yapı malzemelerinden  yeni nesil silikon, plastik, sentetik ve ekonomik boyalar...

HAYATINIZDA RENKLİ BİR SAYFA AÇIN
 iç cepheden dış cephe boyasına, astardan ısı yalıtımına göz kamaştıran renkleriyle,kalitesiyle ve cebinizi yakmayan fiyatlarıyla Fawori, Filli Boya, Bianca ve Tempo boya markaları Isparta bayisi Dural yapı malzemelerinden alacağınız boyalarla hayatınızı renklendirin.

KALİTELİ VE UYGUN FİYAT!
En ileri üretim tesislerinde son teknoloji sistemlerle steril bir üretimden geçen birinci sınıf kaliteli boyalarla dış cepheleriniz 4 mevsim koruma altında. İlham veren renkleriyle ,kalitesiyle ve uygun fiyatıyla boyanın Isparta Merkezi Dural yapı malzemeleri...

BOYA MALZEMELERİ
Boya ve boya malzemeleri ile rengarenk dekorasyonlar yapın! Boya işleri yapmak için gerekli olan bütün malzemeleri Dural Yapı Malzemelerinden temin edebilirsiniz. Boya fırçası, boya sapı, rulo spatula, boya bandı ve cephe boya işlemleri için ihtiyaç duyabileceğiniz ürünlerini en uygun fiyata Dural Yapı Malzemelerinden satın alabilirsiniz.

RENKLENDİRME SİSTEMİ
Isparta Fawori boya bayisi olan Dural Yapı Malzemelerinde kullanılan Faworimix renklendirme sistemi ile yüzbinlerce’lerce farklı renk alternatifi sunmaktadır.

FAWORIMIX RENKLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

FaworiMix; bilgisayar, renk makinesi ve karıştırıcıdan oluşan bir sistemdir. Sistem, Favvori 222 renkli dış cephe kartelası ve 500 renkli iç cephe kartelasının yanı sıra çok bilinen uluslararası renk kartelalarıyla birlikte (Rai, NCS vb.) her bir üründe 15.000’in üzerinde, ambalaj ve ürün çeşitliliği göz önüne alındığında 100.000’lerce farklı renk alternatifi sunmaktadır. Üretilen herhangi bir renge istendiği zaman tekrar ulaşılabilmekte ve aynı şekilde üretimi yapılabilmektedir.
FaworiMix, bayiye minimum stokla, talep edilen renge göre hızlı üretim, boyacıya anında boya temin etme, tüketiciye de binlerce renk arasından dilediği rengi seçebilme imkanı vermektedir.
FaworiMix ile renklendirilebilen ürünlerimiz:

 
  • Fawori Silikonlu İpek İç Cephe Boyası : 15 - 7,5 - 2,5 lt
  • Favvori İç Cephe Silikonlu Mat Boya: 15 - 7,5 - 2,5 lt
  • Favvori Plastik İç Cephe Boyası: 20-10-3,5 kg
  • Favvori Dış Cephe Silikonlu Fenomen : 15 - 2,5 lt
  • Favvori Dış Cephe Silikonlu Boya : 15 - 7,5 - 2,5 lt
  • Favvori Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması: 25 kg
Adres:Halife Sultan, Adnan Menderes Blv. No:76 (Demirköprü halı saha altı)
Telefon: 0533 256 23 41

DSC0532

DSC0533

DSC0534

DSC0531

DSC0426

DSC0423

DSC0424

DSC0540

DSC0538

DSC0543
 
ısparta plastik boyaısparta boya firmalarıfaworimixısparta fawori bayisiısparta faworimixısparta boya bayileridural inşaatısparta tempo boyaısparta filli boyaısparta fawori boyaISPARTA YAPI MALZEMELERİ
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİ
GOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAK
YALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDI
“Önceliğimiz Isparta’nın esnafıdır, ticaret adamıdır”
Isparta'daki trafik kazası
UMKE bölge eğitim tatbikatı sona erdi
Ispartalı askerimiz şehit düştü
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapana tazminat yok
Isparta'da trafik kazası: 4 yaralı
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandı
​Elbirliği ile bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz
Isparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Gözde Balık Evi sezonu açtı
Isparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”
Yakaören’de Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin Kaynadı
Isparta'da Mobilium Center'dan 9. yılına özel indirimler ve fırsatlar!
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi
YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Eski Eğirdir Evi Canlandı
Yeni Isparta Orman Bölge Müdürü Göreve Başladı
TED Isparta Koleji Haber Bülteni
​SDÜ’ye “Erişilebilirlik Belgesi” Verildi
Yüksekokul mezunu boya ustası 15 yıl sonra fakülteyi kazandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ispartalı askerimiz şehit düştüIspartalı askerimiz şehit düştü16 Eylül 2019
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecekKamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek11 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazasıIsparta'da trafik kazası11 Eylül 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı15 Eylül 2019
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAKISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK11 Eylül 2019
Gözde Balık Evi sezonu açtıGözde Balık Evi sezonu açtı13 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazası: 4 yaralıIsparta'da trafik kazası: 4 yaralı15 Eylül 2019
AGD'den Isparta'da hazırlık kampıAGD'den Isparta'da hazırlık kampı11 Eylül 2019
Isparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandıIsparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandı13 Eylül 2019
Isparta'daki uyuşturucu operasyonuIsparta'daki uyuşturucu operasyonu10 Eylül 2019
Isparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralıIsparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı13 Eylül 2019
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 10 Eylül 2019
Burdur'daki cinayet ve yağma davasıBurdur'daki cinayet ve yağma davası12 Eylül 2019
Isparta'daki trafik kazasıIsparta'daki trafik kazası16 Eylül 2019
Isparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldiIsparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi13 Eylül 2019
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisiIsparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi13 Eylül 2019
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”13 Eylül 2019
‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi ‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi10 Eylül 2019
YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE13 Eylül 2019
Yakaören’de Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin Kaynadı Yakaören’de Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin Kaynadı 13 Eylül 2019