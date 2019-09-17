BİNLERCE RENK SEÇENEĞİ İLE BOYALARINIZ DURAL YAPI MALZEMELERİNDE

Isparta'nın inşaat,yapı, izolasyon ve mantolama firması Dural yapı malzemelerinden yeni nesil silikon, plastik, sentetik ve ekonomik boyalar...

HAYATINIZDA RENKLİ BİR SAYFA AÇIN

KALİTELİ VE UYGUN FİYAT!

BOYA MALZEMELERİ

RENKLENDİRME SİSTEMİ

FAWORIMIX RENKLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

Fawori Silikonlu İpek İç Cephe Boyası : 15 - 7,5 - 2,5 lt

Favvori İç Cephe Silikonlu Mat Boya: 15 - 7,5 - 2,5 lt

Favvori Plastik İç Cephe Boyası: 20-10-3,5 kg

Favvori Dış Cephe Silikonlu Fenomen : 15 - 2,5 lt

Favvori Dış Cephe Silikonlu Boya : 15 - 7,5 - 2,5 lt

Favvori Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması: 25 kg

Telefon:

0533 256 23 41

ç cepheden dış cephe boyasına, astardan ısı yalıtımına göz kamaştıran renkleriyle,kalitesiyle ve cebinizi yakmayan fiyatlarıyla Fawori, Filli Boya, Bianca ve Tempo boya markaları Isparta bayisi Dural yapı malzemelerinden alacağınız boyalarla hayatınızı renklendirin.En ileri üretim tesislerinde son teknoloji sistemlerle steril bir üretimden geçen birinci sınıf kaliteli boyalarla dış cepheleriniz 4 mevsim koruma altında. İlham veren renkleriyle ,kalitesiyle ve uygun fiyatıyla boyanın Isparta Merkezi Dural yapı malzemeleri...Boya veile rengarenk dekorasyonlar yapın! Boya işleri yapmak için gerekli olan bütün malzemeleri Dural Yapı Malzemelerinden temin edebilirsiniz. Boya fırçası, boya sapı, rulo spatula, boya bandı ve cephe boya işlemleri için ihtiyaç duyabileceğiniz ürünlerini en uygun fiyata Dural Yapı Malzemelerinden satın alabilirsiniz.Isparta Fawori boya bayisi olan Dural Yapı Malzemelerinde kullanılan Faworimix renklendirme sistemi ile yüzbinlerce’lerce farklı renk alternatifi sunmaktadır.FaworiMix; bilgisayar, renk makinesi ve karıştırıcıdan oluşan bir sistemdir. Sistem, Favvori 222 renkli dış cephe kartelası ve 500 renkli iç cephe kartelasının yanı sıra çok bilinen uluslararası renk kartelalarıyla birlikte (Rai, NCS vb.) her bir üründe 15.000’in üzerinde, ambalaj ve ürün çeşitliliği göz önüne alındığında 100.000’lerce farklı renk alternatifi sunmaktadır. Üretilen herhangi bir renge istendiği zaman tekrar ulaşılabilmekte ve aynı şekilde üretimi yapılabilmektedir.FaworiMix, bayiye minimum stokla, talep edilen renge göre hızlı üretim, boyacıya anında boya temin etme, tüketiciye de binlerce renk arasından dilediği rengi seçebilme imkanı vermektedir.FaworiMix ile renklendirilebilen ürünlerimiz:Halife Sultan, Adnan Menderes Blv. No:76 (Demirköprü halı saha altı)