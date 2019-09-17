Başhekimden kanser hastalarına gül

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Ruşen Keskin, hastanede tedavi gören kanser hastalarına moral vermek amacıyla gül dağıttı.



Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede 2 bin 605 kanser hastasının muayene edildiğini ve bin hastanın da tedavi edildiğini belirtti.



Hastanede kemoterapi ünitesinin bulunduğunu aktaran Keskin, "Onkoloji çalışmalarımız kapsamında poliklinik hizmetlerimizin yanı sıra alanında uzman hekimlerimizden oluşan onkoloji konseyimiz, cerrahi onkoloji ve medikal onkoloji tedavilerinin yürütüldüğü kemoterapi ünitemiz hastalarımıza hizmet vermektedir." diye konuştu.



ISPARTA (AA) -



