Isparta'da emekli öğretmen, ürettiği battaniye ile Türkiye'deki buzağı ölümlerinin 3'te birinin engellenebileceğini belirterek, marka ve patent tescili yapılan ürünün ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını savundu.Katıldığı bir hayvancılık çalıştayının ardından araştırmalar yaptıktan sonra, ölümleri engellemek adına buzağı battaniyesi geliştiren emekli tarih öğretmeni Mehmet Ali Çelik, tescil ettirdiği ürün sayesinde et ithalinin önüne geçilebileceğini savundu. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Çelik, "Sütçüler ilçesinde dünyaya gelen bir köy çocuğuyuz. Hayvancılıktan gelen bir ailede dünyaya geldim. Hayvancılık konularıyla ilgili konferans ve çalıştaylara katıldım. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde buzağı ölümlerinin masaya yatırıldığı bir çalıştaya katıldım. O programda dikkatimi çeken ölümler hakkında araştırma yapmaya başladım ve bu konuda bir şeyler üretmem gerektiğini düşündüm" dedi.Akademisyenlerle görüşmelerde bulunduğunu anlatan Çelik, "Üniversitede çeşitli araştırmalar yaptım, akademisyen görüşleri ve tavsiyeleri aldım. Sonra Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine fikrimi paylaştım. Daha sonra bir çiftliğe giderek, gerekli inceleme ve ölçümleri sonrasında icadımızı hayata geçirdik" diye konuştu.Buzağıların genellikle soğuk hava koşullarından dolayı rahatsızlandığını ve bu yolla oluşan hastalıklarla öldüğünün ortaya konulması sonrası buzağı battaniyesini hayata geçirdiklerini kaydeden Çelik, "Biz Türkiye olarak, et ve süt konusunda verimlilik sağlamak adına buzağı yetiştirme amacındayız. Ancak yaptığım araştırmalar sonucu gördüm ki, dünyaya gelen buzağılardan yılda yaklaşık 750 bini farklı gerekçelerle ölüyor. Bunun için öncelikli ısı muhafazası sağlamak zorunda olduğumuzu tespit ettim. Sonra üzerinde yaklaşık 6 ay gibi bir süre çalıştıktan sonra iç-orta ve dış katmanlar olmak üzere 3 aşamadan meydana gelen buzağı battaniyesini ürettik. Ürettiğimiz bu ürünün patent ve marka tescilini yaptırdım. Yapılan bu ürünün faydalı olacağı düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.Hayata geçirdiği buzağı battaniyesiyle ölümlerin önemli bir kısmının önlenebileceğini savunan Çelik, "Türkiye'de yılda 5 milyon buzağı doğuyor ve bunun yaklaşık yüzde 15'i kış hava koşulları, üşüme ve ısı muhafazası yapılamadığından klasik yöntemlerle ölümlerin önüne geçilemediğinden yaklaşık 750 bin buzağı ölüyor. Bizim bu ürünümüz sayesinde 3'te biri kadar bile fayda sağlayabilirsek, bizim et ithal etmememizin önüne geçebiliriz. Sağlıklı erkek buzağı et demek, sağlıklı dişi buzağı ise süt anlamına geldiğine göre, bu yönde sağlıklı buzağı yetiştirilmesine önem vermemiz gerekiyor. Bu hem hayvancılık hem de ülke ekonomisi adına ciddi bir çalışmadır" ifadelerini kullandı.Üründen bahseden Çelik, "3 katmandan oluşan bir buzağı battaniyesi yaptık. Dış kısmında rüzgar ve soğuk hava akımlarını önleyen, iç kısmında da buzağıların vücut sıcaklığını koruyan bir ürün kullandık. Bu ürünün orta kısmında ise aradaki sıcaklık farkını dengelemeye yarayan farklı bir malzeme kullanıldı. Farklı boyut ve cins buzağılar için ürünümüz ayarlanabilir klipsli şekilde satışa sunulabiliyor. Hafif, kolay kullanılabilir ve buzağı ölümlerini önlemede cüzi bir miktar karşılığında satın alınabilir" dedi.Piyasada, kendisinden sonra farklı taklit ürünlerin de yapıldığına dikkat çeken Çelik, taklit ürünlerde orta katmanın bulunmadığını belirtti.Üretilen ürünün 10 derecenin altında kalan hava koşullarına sahip bölgelerde kullanılabileceğini aktaran Çelik, "Sağlıklı buzağı yetiştirilmesi konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üretici desteklemeleri var. Sterilizasyon, sağlıklı ortam ve diğer tüm koşullar sağlandıktan sonra buzağıların kapalı veya açık çiftliklerde ölmesini engellemek adına bu battaniye kullanılabilir. Bu battaniye ile buzağıyı ölmekten kurtarabilmek mümkün. Bu ürün ticari kaygısı bir kenara, milli ekonomi ve ülke çıkarları için de önem arz ediyor" ifadelerini kaydetti.Buzağı battaniyesinin, yeni doğan buzağılara yaklaşık 3-4 hafta gibi bir süre boyunca giydirilmesinin yarar sağladığını kaydeden Çelik, bu konuda yaptığı broşür ve tanıtım çalışmaları çerçevesinde uzman görüşlerine de yer verildiğini, buzağıların ölümünün engellenmesinin yanı sıra ileriye dönük et ve süt veriminin arttığının gözlendiğini söyledi. Çelik, "Buzağılar doğduktan sonra ilk 15 gün üşürler. Dış dünyaya geldiklerinde, özellikle ısınma konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor. Soğuktan strese girerek, ishal oluyorlar. Bunun için birçok farklı yöntem deneniyor ama direnci artırmak adına yapılabilecek en sağlıklı yöntem buzağı battaniyesidir. Bu battaniyenin kullanılması, sayesinde buzağıların hem ısı kaybı ile rahatsızlanması engelleniyor hem de muhafaza edilen ısının verime dönüşmesi sağlanabiliyor" dedi.